Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Năm 2025, Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm (CLC) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 775,7 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo. Đà tăng trưởng này giúp các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm 2024, đặc biệt ROE đạt 5,05%.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần.

Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, cải thiện so với mức 1,09 lần của năm 2024. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1,21 lần lên 3,53 lần.

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản và du lịch quy mô lớn tại thành phố sông Hàn...