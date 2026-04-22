Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Phụng Tiên | 22-04-2026 - 21:57 PM | Doanh nghiệp

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo.

Năm 2025, Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm (CLC) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 775,7 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo. Đà tăng trưởng này giúp các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm 2024, đặc biệt ROE đạt 5,05%.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần.

Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, cải thiện so với mức 1,09 lần của năm 2024. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1,21 lần lên 3,53 lần.

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản và du lịch quy mô lớn tại thành phố sông Hàn...

Bất chấp "chảo lửa" Trung Đông, Vinamilk báo lãi quý 1 tăng vọt 55%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Viettel lần đầu lấn sân một lĩnh vực 'bom tấn' 6.000 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được

Vietnam Airlines ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững”

20:27 , 22/04/2026
Tổng Giám đốc Viettel Post: Nhiều trung tâm khai thác của chúng tôi đã xuất hiện mô hình "nhà máy không người" vận hành 24/7, toàn bộ do robot đảm nhiệm

19:37 , 22/04/2026
Internet 400Mbps: Khi nhu cầu trong mỗi gia đình đã thay đổi

17:04 , 22/04/2026
Cập nhật BCTC quý 1/2026 tối ngày 22/4: Công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi giảm gần 1 nửa, công ty bia lãi gấp 4 lần cùng kỳ

16:52 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên