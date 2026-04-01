Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 22/4: Techcombank báo lãi tăng 23%, một doanh nghiệp BĐS lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2025 ngày 21/4:

Techcombank (TCB) báo lãi trước thuế Quý 1/2026 đạt 8.870 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với mức 7.236 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

SJ Group (Sudico) bứt phá mạnh mẽ lãi trước thuế đạt 220 tỷ đồng, tăng trưởng tới 155% so với Quý 1/2025. Cùng nhóm ngành, Sonadezi Giang Điền (SZG) cũng duy trì đà tăng trưởng dương 22%, đạt mức lãi 85 tỷ đồng.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) ghi nhận lãi Quý 1 đạt 247 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Tân Cảng Offshore Service (TOS) công bố với mức lãi 281 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Fimex (FMC) ghi nhận một quý đầu năm khởi sắc với lợi nhuận đạt 51 tỷ đồng, tăng trưởng 41%.

Caseamex (CCA) duy trì mức tăng trưởng nhẹ 9%, đạt lãi 12 tỷ đồng.

Netco (NET) báo lợi nhuận sụt giảm 26%, chỉ còn đạt 48 tỷ đồng.

FPT Online (FOC) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 70%, đạt 40 tỷ đồng.

Đình Vũ Port (DVP) ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 4%, lãi đạt 77 tỷ đồng.

Gang thép Cao Bằng (CBI) vẫn chưa thoát khỏi khó khăn khi tiếp tục báo lỗ 45 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành: