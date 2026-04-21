Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng giật mình vì PAN Group có hàng triệu mét vuông đất ở khắp Việt Nam

Chiều 21/4, Tập đoàn PAN tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Tại phần thảo luận, một cổ đông đưa ra câu hỏi với nội dung: "Tôi được biết PAN hiện đang sở hữu và quản lý rất nhiều tài sản đất đai, bất động sản tại các vị trí đắc địa, có giá trị tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, v.v. Vậy xin Chủ tịch chia sẻ rõ hơn về định hướng của Ban lãnh đạo về việc khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản đất đai này để tạo thêm dư địa tăng trưởng và mang lại lợi ích cho cổ đông?"

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group cho biết: "Đúng là PAN đang sở hữu rất nhiều đất. Tôi cũng giật mình khi nhớ ra PAN và các công ty thành viên đang sở hữu và quản lý quỹ đất cực kỳ lớn.



Quỹ đất của PAN nằm rải rác ở khắp các tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh có, Hà Nội có, Bến Tre có, Đồng Nai có... Một số đơn vị như Vinaseed hay khử trùng VFC có những khu đất diện tích rất lớn. Nếu mà tính tổng cộng lại, chúng ta có đến 'hàng triệu mét vuông'. Con số này nghe rất là lớn, nhưng đó là sự thực. Tuy nhiên, PAN không có định hướng làm các dự án bất động sản.



Chủ tịch cho biết, Tập đoàn sẵn sàng hợp tác với các nhà phát triển chuyên nghiệp để khai thác các quỹ đất này một cách hiệu quả nhất.

Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027, việc thoái vốn hoặc hợp tác khai thác tại một số khu đất sẽ mang lại nguồn tiền khá lớn cho tập đoàn. Công ty sẽ dùng nguồn lực đó để tái đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh cốt lõi của mình, nhằm mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông.﻿