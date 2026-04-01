Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 21/4: Nhiều doanh nghiệp lớn công bố, một công ty có LNTT tăng gần 2.000%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 21/4:

TP Securities (ORS) với lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng trưởng 1.961% so với con số khiêm tốn 2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

VNDirect (VND) giữ vững phong độ với mức lãi 681 tỷ đồng, tăng trưởng 43%. ACBS báo lãi 303 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 67%.

Ở chiều ngược lại, Asean Securities báo lỗ 31 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang (DHG) với lợi nhuận 347 tỷ đồng, tăng trưởng 18%. Imexpharm (IMP) báo lãi 103 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Domesco (DMC) ghi nhận lãi 66 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi bứt phá ghi nhận lãi Quý 1 đạt 40 tỷ đồng, tăng trưởng tới 256%. Bia Sông Lam (BSL) lội ngược dòng thành công với lãi 27 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Vinacafe Biên Hòa (VCF) dù sụt giảm 12% nhưng vẫn đóng góp con số lãi lớn 140 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:﻿