Bản quyền World Cup 2026: Đơn vị khai thác quảng cáo của VTV chào giá 100 tỷ đồng mỗi hợp đồng

Phụng Tiên | 20-04-2026 - 14:56 PM | Doanh nghiệp

TVAD - đơn vị khai thác quảng cáo của VTV đưa ra mức giá khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi đơn vị truyền hình trả tiền nếu muốn khai thác bản quyền, cao gấp đôi so với năm 2022.

Bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam trước đây do nhiều đơn vị cùng tham gia, nhưng năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền này với mô hình đứng ra đàm phán tập trung và phân phối lại cho các đơn vị có nhu cầu.

Theo nguồn tin của báo Vietnamnet, giá bản quyền World Cup 2026 tương đương kỳ FIFA World Cup 2022, khoảng 15 triệu USD (tương đương gần 400 tỷ đồng). Thương vụ năm nay còn có sự tham gia của các doanh nghiệp như Vingroup, Techcombank và VPBank.

Ở khâu phân phối trong nước, TVAD - đơn vị khai thác quảng cáo của VTV đưa ra mức giá khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi đơn vị truyền hình trả tiền nếu muốn khai thác bản quyền, cao gấp đôi so với năm 2022.

Với tổng cộng 48 đội và 104 trận đấu, World Cup 2026 là kỳ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phần lớn trận đấu diễn ra theo khung giờ từ 2h đến 11h sáng theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc các đơn vị truyền hình trả tiền có tham gia mua lại bản quyền hay không vẫn phụ thuộc vào mức giá và khả năng khai thác.

Nếu các đài truyền hình trả tiền không tham gia mua lại bản quyền, VTV trở thành đơn vị gần như độc quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam - điều chưa từng có tiền lệ.

Ở góc độ khán giả, việc VTV phát sóng miễn phí trên đa nền tảng (TV, Internet, di động…) vẫn đảm bảo quyền tiếp cận.

