Ông Phạm Nhật Vượng: VinFast có lãi EBITDA ngay năm nay

Ngọc Điệp | 22-04-2026 - 09:16 AM | Doanh nghiệp

Năm 2025, Vingroup đạt được mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sáng ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT cho biết VinFast có lãi EBITDA từ năm nay, tức 2026.

Năm 2025, các trụ cột của Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 331.838 tỷ đồng, tăng 75,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 109,7% so với năm 2024. Tập đoàn hoàn thành và vượt gần 11% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ở cả hai chỉ tiêu.﻿

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.﻿

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2026 ﻿GẤP 3 LẦN NĂM TRƯỚC

Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.

