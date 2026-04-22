Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
AGM Awards
xem chi tiết

Một ngày của tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn ra như thế nào?

Mai Chi | 22-04-2026 - 10:24 AM | Thị trường chứng khoán

Trả lời cổ đông tại Đại hội, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết sau giờ làm, hầu như ông không xử lý thêm công việc, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Sáng 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đại hội, một cổ đông đặt câu hỏi về lịch trình làm việc trong một ngày bình thường của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT.

Trả lời, ông Phạm Nhật Vượng cho biết một ngày của ông diễn ra khá đơn giản: buổi sáng thức dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm; buổi chiều làm việc xong thì về nhà, ăn cơm và nghỉ ngơi. Ông cho biết sau giờ làm, hầu như không xử lý thêm công việc, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Nửa đêm nếu có ý tưởng gì thì tôi có thể ghi lại để tránh quên. Một ngày của tôi cơ bản không có gì khác thường” , Chủ tịch Vingroup chia sẻ.

Tại đại hội, Vingroup cũng trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: AGM Awards

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình “thông cảm”, tỷ phú Trần Đình Long gây sốc

10:14 , 22/04/2026
09:57 , 22/04/2026
09:56 , 22/04/2026
00:06 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên