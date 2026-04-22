Vinhomes 'hút' 6.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Với việc phát hành 60.000 trái phiếu mã VHM12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, Vinhome đã huy động thành công 6.000 tỷ đồng từ kênh vốn này.

Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) vừa có công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 13-15/4/2026, Vinhomes đã phát hành 60.000 trái phiếu mã VHM12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng huy động thành công 6.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 30 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2028.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Vinhomes phát hành trong năm 2026. Trước đó, năm 2025, Vinhomes đã huy động tổng cộng 19.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành 3 lô trái phiếu VHM12501, VHM12502 vầ VHM12503.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/4, Vinhomes tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, làm rõ nhiều vấn đề cổ đông quan tâm.

Cụ thể, Vinhomes trình cổ đông kế hoạch doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng (pre-sales) năm 2026 dự kiến đạt 300.000-350.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, với động lực từ các dự án lớn như Cần Giờ, Green Bay, Hậu Nghĩa - Đức Hòa và các đại đô thị Ocean Park 2-3. Khoảng 30-40% doanh thu năm nay dự kiến đến từ lượng sản phẩm đã bán trước đó và chờ bàn giao.

Về kế hoạch triển khai dự án, trong năm 2026, Vinhomes dự kiến mở bán nhiều dự án trọng điểm như Vinhomes Green Bay, Golden Peak, các giai đoạn tiếp theo của Ocean Park và dự án Cần Giờ. Trong đó, dự án Green Bay mở bán cuối tháng 3/2026, đầu tháng 4/2026 đã đạt tỉ lệ hấp thụ 80-90%, với khoảng 1.300-1.400 căn được đặt cọc.


Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình "thông cảm", tỷ phú Trần Đình Long gây sốc

Loạt CTCK cho vay hàng chục nghìn tỷ nhưng thị phần giao dịch khiêm tốn, tiền margin đã đi đâu?

PNJ lãi kỷ lục gần 1.500 tỷ đồng trong quý I, doanh thu vàng miếng lập đỉnh

