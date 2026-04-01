Phát ngôn gây chú ý về cổ phiếu mùa Đại hội: Ông Trương Gia Bình “thông cảm”, tỷ phú Trần Đình Long gây sốc

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 đang bước vào cao điểm, không chỉ mang đến các tờ trình liên quan tới công việc kinh doanh mà còn trở thành diễn đàn để lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp “nói thật” với cổ đông. Bên cạnh hoạt động cốt lõi, một trong những điều khiến nhà đầu tư quan tâm chính là diễn biến về giá cổ phiếu.

Trước biến động lên xuống phức tạp của thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua, áp lực từ phía cổ đông đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp là không hề nhỏ. Không ít những lãnh đạo của các tên tuổi lớn đã lựa chọn đối thoại đầy tính thẳng thắn, cá nhân về biến động giá cổ phiếu.

Ông Trương Gia Bình và lời trần tình trước sóng gió thị trường

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra chiều 16/4, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, đã đối mặt với một hội trường chật kín nhà đầu tư. Bối cảnh đại hội diễn ra khi cổ phiếu FPT ghi nhận đà giảm mạnh trong quý 1/2026 (giảm hơn 23% so với đầu năm) và mất khoảng 44% so với vùng đỉnh năm 2025.

Trước sự hoài nghi xen lẫn lo âu của nhà đầu tư về chiến lược chuyển dịch vĩ mô sang AI, vị thuyền trưởng FPT mở đầu phần chia sẻ bằng sự thấu hiểu, ông Bình tỏ ra thông cảm với cổ đông khi cổ phiếu xuống lâu và sâu như vậy, lo lắng cho tài sản tương lai của mình .

Dù vậy, người đứng đầu FPT vẫn nhấn mạnh góc nhìn dài hạn. “Với FPT, chúng tôi nghĩ rằng FPT thật sự đang tái sinh”, ông Bình chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tin trong vòng 5–10 năm tới, doanh nghiệp sẽ làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia và vươn lên sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, AI hàng đầu thế giới.

Tỷ ph ú Trần Đình Long: Từ chối "phím hàng" ﻿

Sáng 21/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội. Sự kiện được quan tâm lớn khi Hoà Phát là doanh nghiệp có số lượng cổ đông nhiều nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, lên tới gần 300.000 người. Và tại hội trường, đã có khoảng 1.000 người tham dự trực tiếp.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42 so với số liệu năm 2025. Xét về doanh thu nếu đạt được thì đây sẽ là con số cao kỷ lục của tập đoàn đầu ngành thép. Còn con số lợi nhuận kế hoạch là mức cao nhất 5 năm (nếu hoàn thành), song vẫn thấp hơn con số kỷ lục của năm 2021.

Tại đây, trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát nói: Sự biến động của giá cả cổ phiếu là phụ thuộc thị trường. Tôi và các anh em không bao giờ khuyên mua cổ đông nên mua hay bán. Tôi tuyên bố chính thức: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát.﻿

Ông Nguyễn Duy Hưng : Không khuyên mua cổ phiếu

Cũng trong ngày 21/4, ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) ghi nhận những con số bùng nổ: lãi ròng quý 1/2026 tăng 40 lần cùng kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ lên tới 50%. Báo cáo kết quả kinh doanh lập tức kích thích sự hưng phấn của nhà đầu tư tham dự.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN đã thể hiện sự đồng điệu với tỷ phú Trần Đình Long qua phát ngôn:

"Có cổ đông nhắn tin cho tôi 'sẽ mua thêm cổ phiếu PAN'. Tuy nhiên tôi giống anh Long là không khuyên ai mua cổ phiếu" .

PAN Group hiện hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, với chiến lược phát triển chuỗi giá trị bền vững. Năm 2026, Tập đoàn dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 86%.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết HĐQT sẽ trình cổ đông một tờ trình mới về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, bên cạnh cổ tức tiền mặt 30% theo tài liệu cung cấp trước đó.

Nỗi xót xa khi cổ đông bị bán giải chấp

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chung chịu nhiều sức ép vĩ mô, tình trạng margin call đã quét qua tài khoản của không ít nhà đầu tư cá nhân sử dụng đòn bẩy cao. Tại ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT đã gửi lời động viên tới giới đầu tư: "Chúng tôi rất chia sẻ và thấy xót xa khi có những cổ đông vì lo lắng mà bán ra ở thời điểm không phù hợp. Chia buồn với một số cổ đông đã vất vả nhưng lại bị call margin call, bị bán giải chấp, dẫn đến thiệt hại."

Theo Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, Kinh Bắc là doanh nghiệp có độ mở lớn, phụ thuộc nhiều vào dòng vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động xuất khẩu của khách hàng trong khu công nghiệp. Vì vậy, cổ phiếu rất nhạy cảm với các biến động quốc tế.

Về kế hoạch kinh doanh, Đại hội Kinh Bắc năm nay đã thông qua mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng.

Trong năm, Kinh Bắc dự kiến triển khai đồng thời nhiều dự án trọng điểm, bao gồm các khu công nghiệp như Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ mở rộng 2, Phú Bình, Tràng Duệ 3, Kim Thành 2 (giai đoạn 1), Tân Phú Trung, Lộc Giang; cùng các cụm công nghiệp phụ trợ và các dự án đô thị, nhà ở xã hội tại Tràng Duệ và thị trấn Nếnh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch nghiên cứu phát triển các dự án mới tại Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Tháp…; đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, xử lý nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, Kinh Bắc đang chuẩn bị hạ tầng để hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Sự tự tin kiểu bầu Đức : Cứ mua như tôi

Trái ngược với sự cẩn trọng của đa số lãnh đạo, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), lại thể hiện sự tự tin tuyệt đối tại kỳ đại hội ngày 17/4.

Động lực đến từ kế hoạch kinh doanh năm 2026 đầy tham vọng với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.202 tỷ đồng, gần gấp đôi thực hiện năm trước.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến động thái mua cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh giá HAG biến động, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG (bầu Đức) cho biết, ông đã mua vào 4 triệu cổ phiếu và có thể tiếp tục mua thêm trong thời gian tới. “Biết đâu lần sau tôi mua thêm 5 triệu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội”, ông nói.

Theo Chủ tịch HAGL, việc giá cổ phiếu giảm khiến nhiều cổ đông lo ngại, nhưng với ông đây lại là cơ hội tích lũy. “Thị trường biến động, có thể nhà đầu tư chưa tin HAGL, còn tôi thì nhìn thấy cơ hội nên cứ có là mua”, ông Đức nói.

"Ai có tiền thì cứ mua giống tôi. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi" , Ông Đức khẳng định trước cổ đông.