Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
AGM Awards
AGM Awards
xem chi tiết

ĐHĐCĐ PAN Group: Bổ sung tờ trình mới, cổ đông nhận 'cơn mưa' cổ tức 50%

Phụng Tiên | 21-04-2026 - 14:33 PM | Doanh nghiệp

Sau giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Bibica và phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Momogi Group Việt Nam, quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.094 tỷ đồng, tăng khoảng 40 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 87,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chiều 21/4, Tập đoàn PAN tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group cho biết HĐQT sẽ trình cổ đông một tờ trình mới về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, bên cạnh cổ tức tiền mặt 30% theo tài liệu cung cấp trước đó.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của PAN đạt 17.586 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.165 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 673 tỷ đồng, tăng 10,5%; nếu loại trừ yếu tố lợi nhuận bất thường của năm 2024, lợi nhuận cốt lõi năm 2025 tăng trưởng 17%.

Năm 2026, Tập đoàn dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 86%.

Với lượng tiền mặt 2.056 tỷ đồng sau thương vụ thoái vốn, tại đại hội, HĐQT PAN Group trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), tương đương khoảng 627 tỷ đồng cho năm 2026. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 18 năm qua và số tiền lớn nhất trong lịch sử Tập đoàn.

Về chiến lược, PAN Group tập trung củng cố hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm khép kín, doanh thu hợp nhất từ mảng thực phẩm đóng gói của Bibica không còn, nhưng kỳ vọng sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng tại các đơn vị thành viên khác, đặc biệt ở lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

HĐQT PAN Group cũng trình cổ đông bổ sung ngành nghề bất động sản nhằm khai thác quỹ đất đang sở hữu.

CEO PAN Group Nguyễn Thị Trà My nói về thương vụ bán Bibica: Có lúc phải cắt bớt vài cành, để dinh dưỡng dồn vào thân chính

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: AGM Awards

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sát thủ AI xuất hiện: Cuộc tấn công "phi con người" rút ngắn từ 84 phút xuống 27 giây, CEO Viettel IDC cảnh báo

Một tập đoàn Nhà nước trả cho nhân sự trung bình 53 triệu đồng/tháng

Lời khuyên mùa ĐHCĐ: Quỹ ngoại thực sự "soi" gì ngoài những bản kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ?

14:06 , 21/04/2026
Ông chủ chuỗi cửa hàng xe máy nổi tiếng ở TPHCM đã lừa dối khách hàng ra sao?

14:02 , 21/04/2026
Lý do khiến nhiều doanh nghiệp "cài số lùi" trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2026

13:47 , 21/04/2026
Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 2 tỉ đồng: Có phù hợp thực tế hộ kinh doanh?

13:33 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên