ĐHĐCĐ PAN Group: Bổ sung tờ trình mới, cổ đông nhận 'cơn mưa' cổ tức 50%

Chiều 21/4, Tập đoàn PAN tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group cho biết HĐQT sẽ trình cổ đông một tờ trình mới về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, bên cạnh cổ tức tiền mặt 30% theo tài liệu cung cấp trước đó.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của PAN đạt 17.586 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.165 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 673 tỷ đồng, tăng 10,5%; nếu loại trừ yếu tố lợi nhuận bất thường của năm 2024, lợi nhuận cốt lõi năm 2025 tăng trưởng 17%.

Năm 2026, Tập đoàn dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 86%.

Sau giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Bibica và phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Momogi Group Việt Nam, quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.094 tỷ đồng, tăng khoảng 40 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 87,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với lượng tiền mặt 2.056 tỷ đồng sau thương vụ thoái vốn, tại đại hội, HĐQT PAN Group trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), tương đương khoảng 627 tỷ đồng cho năm 2026. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 18 năm qua và số tiền lớn nhất trong lịch sử Tập đoàn.

Về chiến lược, PAN Group tập trung củng cố hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm khép kín, doanh thu hợp nhất từ mảng thực phẩm đóng gói của Bibica không còn, nhưng kỳ vọng sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng tại các đơn vị thành viên khác, đặc biệt ở lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

HĐQT PAN Group cũng trình cổ đông bổ sung ngành nghề bất động sản nhằm khai thác quỹ đất đang sở hữu.