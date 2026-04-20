ĐHĐCĐ VPBankS: Tự tin dư nợ margin chạm gần 50.000 tỷ đồng, sẵn sàng tham gia thị trường tài sản số

Chiều ngày 20/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đánh dấu kỳ đại hội đầu tiên kể từ khi cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Kế hoạch lãi kỷ lục hơn 6.400 tỷ đồng

Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, tăng 59% so với kết quả thực hiện năm 2025 và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt mức kỷ lục 6.453 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước.

Đây là năm thứ hai trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030 của doanh nghiệp với mục tiêu tăng trưởng bình quân 32%/năm nhằm hướng tới vị thế một trong những công ty chứng khoán hàng đầu thị trường.

Kế hoạch đầy tham vọng này được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng đột biến với doanh thu đạt 7.910 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt 4.476 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch đề ra.

Năm 2025, VPBankS đã hoàn tất đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thu về gần 13.000 tỷ đồng và xác lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HOSE vào tháng 12/2025.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ lực khi công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HOSE lên 5% sau khi đã lọt vào top 10 từ cuối năm 2025. Dư nợ cho vay margin bình quân năm 2026 dự kiến đạt khoảng 49.485 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức bình quân năm trước.

Song song với đó, mảng ngân hàng đầu tư (IB) được xác định là trụ cột chiến lược dựa trên hệ sinh thái ngân hàng mẹ để đẩy mạnh tư vấn phát hành nợ và thị trường vốn cổ phần.

Về chiến lược dài hạn đến năm 2030, VPBankS hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế, nằm trong top 2 về thị phần môi giới và ngân hàng đầu tư với tốc độ tăng trưởng kép 32%/năm cùng tỷ lệ CIR kiểm soát ở mức 23–25%.

Liên quan đến nhân sự, ĐHĐCĐ VPBankS sẽ kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 3 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Hồ Thúy Ngà, Thành viên HĐQT Nguyễn Lương Tân và Thành viên độc lập Trần Ngọc Lan.

Thảo luận tại đại hội:﻿

Cổ đông: Công ty đặt mục tiêu dư nợ margin khoảng 50.000 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao, việc huy động vốn có bị ảnh hưởng hay không, và điều này tác động như thế nào đến kế hoạch tăng trưởng margin của công ty?

Ban lãnh đạo: Chúng tôi đã kết thúc năm 2025 với dư nợ margin đạt khoảng 34.000 tỷ đồng và mục tiêu đặt ra là nâng lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ margin của công ty đã đạt hơn 38.000 tỷ đồng.

Thực tế trong quý I vừa qua, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì được đà tăng trưởng dư nợ. Về yếu tố ảnh hưởng, chúng tôi có một thuận lợi là vào cuối năm 2025 đã huy động được gần 13.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn này giúp công ty duy trì mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường đối với khách hàng vay margin.

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy nhu cầu vay margin trên thị trường vẫn ở mức rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại năm 2026 dự kiến chỉ khoảng 15%, thấp hơn so với mức 19% của năm 2025. Điều này khiến nhu cầu vay vốn thông qua kênh margin của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng.

Ngoài ra, thanh khoản thị trường trong quý I vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 35.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn mức bình quân khoảng 29.000 tỷ đồng/phiên của năm 2025. Dù khối ngoại bán ròng khoảng 1 tỷ USD trong quý I, sức hấp thụ của thị trường vẫn rất tốt, cho thấy năng lực của thị trường chứng khoán Việt Nam đã cải thiện đáng kể.

Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng khi các yếu tố vĩ mô trở nên tích cực hơn, thanh khoản thị trường và nhu cầu margin sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, biến động lãi suất trong giai đoạn hiện tại được đánh giá là mang tính tạm thời và không ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ margin của công ty.

Bên cạnh đó, chúng tôi hiện vẫn còn dư địa cho vay margin khá lớn, khoảng 30.000–33.000 tỷ đồng. Trong khi đó, một số công ty chứng khoán khác có thể bị hạn chế hơn về dư địa cho vay. Điều này tạo điều kiện để công ty thu hút thêm khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có quy mô lớn.

Từ những yếu tố trên, chúng tôi tin tưởng rằng mục tiêu tăng trưởng dư nợ margin lên 50.000 tỷ đồng trong năm 2026 là hoàn toàn khả thi.

Cổ đông: Hệ sinh thái ngân hàng mẹ và các đối tác sẽ hỗ trợ công ty chứng khoán như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới vị thế hàng đầu?

Ban lãnh đạo: Đây là đại hội cổ đông đầu tiên sau khoảng 6 tháng IPO, hơn 9.000 cổ đông là một khởi đầu rất tích cực cho công ty và toàn hệ sinh thái. Một công ty chứng khoán mới gần 4 năm nhưng tăng trưởng nhanh như vậy không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ việc đây là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển của hệ sinh thái.

Lợi thế lớn là công ty nằm trong hệ sinh thái ngân hàng mẹ VPBank đã có hơn 33 năm phát triển với gần 10 công ty thành viên, phục vụ gần 4 triệu khách hàng. Ngoài ra, trong 5 năm gần đây có sự đồng hành của đối tác chiến lược là Tập đoàn SMBC của Nhật Bản. Thực tế, trong hơn 2 năm qua, công ty đã huy động được hàng trăm triệu USD từ thị trường quốc tế, điều mà một công ty mới hoạt động khó có thể đạt được nếu không có uy tín từ hệ sinh thái.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục định hình công ty chứng khoán trở thành một định chế ngân hàng đầu tư, mở rộng sang các hoạt động thị trường vốn, M&A, IPO, quản lý tài sản, đồng thời chuẩn bị tham gia các lĩnh vực mới như tài sản số khi điều kiện cho phép.

Cổ đông: Định hướng đầu tư cổ phiếu của công ty sẽ tập trung vào tự doanh hay gắn với hoạt động tư vấn phát hành?﻿

Ban lãnh đạo: Đầu tư cổ phiếu là một trong những mảng chiến lược của công ty. Năm 2025, chúng tôi đã tư vấn phát hành khoảng 20.000 tỷ đồng và năm 2026 đặt mục tiêu nâng lên 28.000 tỷ đồng cho mảng ECM.

Với hoạt động ECM/DCM, yếu tố cốt lõi là quy mô vốn và năng lực tài chính, bởi tư vấn phát hành luôn đi kèm bảo lãnh và phân phối. Đây là lợi thế giúp chúng tôi có cơ hội gia tăng thị phần. Đồng thời, chúng tôi định hướng tham gia đầu tư chiến lược vào chính các doanh nghiệp tư vấn, trên cơ sở hiểu sâu về tình hình tài chính, hoạt động và quản trị, từ đó cấu trúc thương vụ với mức độ an toàn và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, công ty vẫn duy trì danh mục đầu tư cổ phiếu linh hoạt, được quản lý theo hướng chuyên nghiệp như các quỹ đầu tư, với hệ thống lựa chọn cổ phiếu, phân bổ vốn và quản trị rủi ro chặt chẽ, nhằm tối ưu hiệu quả và thích ứng theo diễn biến thị trường.

Cổ đông: Định hướng tham gia thị trường tài sản số của công ty và hệ sinh thái sẽ được triển khai như thế nào?

Ban lãnh đạo: Hiện nay, Nhà nước và Chính phủ đang có chủ trương rất rõ ràng trong việc tiếp cận các công nghệ mới, các mô hình mới đang phát triển trên thế giới. Hiện có hàng triệu người Việt Nam đang giao dịch tài sản số trên các sàn quốc tế, tuy nhiên các hoạt động này chưa được quản lý đầy đủ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng khung pháp lý để quản lý thị trường này một cách an toàn và hiệu quả.

Trong khoảng gần một năm qua, tôi cho biết chúng tôi đã chủ động chuẩn bị về nguồn lực, hệ thống và hạ tầng để sẵn sàng tham gia khi cơ quan quản lý cho phép. Hiện tại, chưa có tổ chức nào được cấp phép chính thức, nhưng chúng tôi đã có những bước chuẩn bị quan trọng.

Cụ thể, chúng tôi đã tham gia thành lập công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa với sự tham gia của các cổ đông trong và ngoài nước. Trong đó có các đối tác quốc tế lớn như một tập đoàn công nghệ blockchain toàn cầu và một sàn giao dịch tài sản số hàng đầu tại Hồng Kông. Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm vận hành, tuân thủ và quản trị trên các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Singapore và Trung Đông.

Chúng tôi hợp tác với các đối tác này vì họ có thế mạnh về công nghệ và vận hành, trong khi chúng tôi có lợi thế về hệ sinh thái tài chính và thị trường trong nước. Công ty chứng khoán tham gia không chỉ với vai trò đầu tư mà còn là một phần trong việc xây dựng nền tảng kết nối để nhà đầu tư có thể tiếp cận đa dạng các loại tài sản.

Tôi cũng nhấn mạnh rằng tài sản số trong tương lai không chỉ dừng lại ở các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, mà còn mở rộng sang nhiều sản phẩm tài chính khác ứng dụng công nghệ blockchain. Khi được cấp phép, các tổ chức trong nước sẽ có cơ hội đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm này.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang hoàn tất việc thành lập công ty quản lý quỹ, dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. Cùng với công ty chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ private banking, chúng tôi đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư toàn diện, trong đó quản lý tài sản (asset management) là một cấu phần quan trọng.

Tôi khẳng định rằng tất cả các hoạt động triển khai đều đặt ưu tiên cao nhất vào yếu tố an toàn, tuân thủ pháp lý và phù hợp với chủ trương của Nhà nước. Khi được cấp phép, chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai với nền tảng đã chuẩn bị sẵn.

Cổ đông: Công ty đánh giá như thế nào về mức định giá cổ phiếu hiện tại?

Ban lãnh đạo: Sau niêm yết vào tháng 12, giá cổ phiếu đã có giai đoạn tăng mạnh, có thời điểm đạt khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong các tháng sau đó, giá có điều chỉnh giảm, đây là diễn biến chung của thị trường.

Những biến động này chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu và mặt bằng lãi suất tăng cao, qua đó tác động đến thị trường chứng khoán nói chung.

Nếu xét riêng về định giá, hiện tại cổ phiếu công ty có P/B khoảng 1,62 lần và P/E khoảng 12,69 lần. Tôi đánh giá đây là mức định giá tương đối hợp lý và vẫn còn dư địa tăng trưởng. So với trung bình ngành, P/B của các công ty chứng khoán khoảng 2,1 lần và P/E khoảng 14,74 lần, thì các chỉ số của công ty đang ở mức thấp hơn.

Với nền tảng này, cùng với triển vọng tích cực của thị trường, đặc biệt là câu chuyện nâng hạng thị trường và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, tôi tin rằng giá cổ phiếu trong thời gian tới sẽ phản ánh đầy đủ hơn giá trị và tiềm năng phát triển của công ty.