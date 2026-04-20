Doanh nghiệp hàng không siêu lợi nhuận báo lãi quý 1 tăng trưởng, mang 1.500 tỷ gửi ngân hàng

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Services, mã: SCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 272 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, chi phí giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 1,2%, còn lại 213 tỷ đồng.

Biên lãi gộp vẫn ghi nhận mức cao ấn tượng 78% (1 vốn 4 lời), song đã giảm nhẹ so với mức 81% cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của SCSC đạt gần 22 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí, Saigon Cargo Service báo lãi trước thuế đạt 218 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản SCSC ghi nhận giá trị 2.085 tỷ đồng, giảm nhẹ 81 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm tỷ trọng 72% tổng tài sản, đạt 1.494 tỷ đồng. Danh mục tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của SCS đạt hơn 1.348 tỷ đồng, các khoản tiền gửi lớn nhất nằm tại Ngân hàng số Vikki (288 tỷ), Việt Á (259 tỷ) và VIB (192 tỷ).

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 1.735 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp không có vay nợ dài hạn, khoản nợ vay ngắn hạn đạt vỏn vẹn 98 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý 1 đạt gần 700 tỷ đồng.

Ngày 28/4 tới đây, SCSC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại TP. HCM. Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 2% so với thực hiện 2025. Nếu kế hoạch này được thông qua, kết thúc quý đầu năm, công ty đã hoàn thành được 23% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ban lãnh đạo SCSC dự kiến trả cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2025 (tương đương 5.000 đồng/cp). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 25% thực hiện chi trả vào ngày 26/1/2026. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2026. Công ty dự kiến phát hành hơn 1 triệu cp ESOP, tương đương 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành ESPP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm đầu tiên (trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành). Và trong năm thứ 2 (12 tháng tiếp theo), sẽ hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu phát hành. Nếu thực hiện thành công, SCS sẽ huy động được 10 tỷ đồng.