Nhận câu hỏi khó về "tầm nhìn 1.000 năm", tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn “Bình Ngô Đại Cáo”

Sáng nay (22/4), Tập đoàn Vingroup (VIC)vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Một trong những phần được mong đợi nhất tại mùa Đại hội năm nay là phần thảo luận. Theo kế hoạch, phần thảo luận chỉ kéo dài 20 phút, nhưng thực tế đã kéo dài hơn 40 phút vì lượng câu hỏi liên tục được đưa ra. Điều này khiến không khí tại Đại hội vô cùng sôi nổi, hấp dẫn.

Bên cạnh những câu hỏi về tình hình kinh doanh, mục tiêu trong năm 2026, nhiều cổ đông bày tỏ sự cảm ơn Ban lãnh đạo tập đoàn vì cổ phiếu VIC tăng giá. Đặc biệt, có một cổ đông trẻ tuổi bất ngờ đặt câu hỏi: “Một ngày làm việc bình thường của Chủ tịch diễn ra như thế nào? Xin Chủ tịch chia sẻ quan điểm về một quốc gia giàu có như thế nào và Việt Nam đang thiếu gì để trở thành một quốc gia giàu có hơn?.

Câu hỏi này khiến cả hội trường bật cười. Chủ tịch Vingroup cười chia sẻ: “Tôi cũng giống như mọi người thôi. Sáng dậy tập thể dục, đi ăn sáng rồi đi làm, chiều làm xong thì về nhà và lại ăn cơm (cười – PV), sau đó ngủ. Tôi giống như mọi người, không có gì khác cả. Hết giờ làm việc và về nhà thì cơ bản là tôi không làm việc nữa, ngoại trừ những việc gì khẩn cấp”.

Người đứng đầu Tập đoàn Vingroup bổ sung thêm rằng, cũng giống như những người lãnh đạo khác, ông cũng phải quan tâm, suy nghĩ mọi vấn đề. “Nửa đêm mà thấy ý tưởng gì thì tôi cũng phải ghi vào đâu đó cho khỏi quên. Mọi như trong ngày của tôi chỉ thế thôi, không có gì khác thường”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bật cười khi nghe câu hỏi của cổ đông. Ảnh: VIC

Về câu hỏi quốc gia giàu có phải như thế nào, ông cho rằng trước tiên là phải có tiền, dân phải đủ ăn, đủ mặc, đủ chơi… “Thứ hai, quan trọng hơn cả cái đầu tiên là phải có văn hóa, ứng xử với nhau phải văn minh. Mọi người phải có chiều sâu về văn hóa. Đây cũng là lĩnh vực đang được Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng. Văn hóa là một trong những thứ cốt lõi, trường tồn. Cũng giống như với quy mô một doanh nghiệp, nếu có văn hóa thì doanh nghiệp đó trường tồn, phát triển được. Nếu có văn hóa xuất sắc thì còn tốt nữa”.

Tuy nhiên, ông cho hay: “Giàu không biết bao nhiêu cho đủ. Cho nên, theo tôi, một quốc gia giàu có phải có tiền, văn hóa và quan trọng nhất là người dân hài lòng với cuộc sống của mình”.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực đóng góp hết sức”

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vingroup, sáng 22/4. Ảnh: VIC

Cũng tại phiên thảo luận, một cổ đông đặt vấn đề: "Vingroup có thể đứng ra quy hoạch toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các khu dân cư rồi khu công nghiệp, làm một lần cho mãi mãi, với tầm nhìn là 1.000 năm. Trong đó, 10 - 20 năm nữa đường sắt có thể chạy với tốc độ 1.000 km/h, không phải mỗi lần làm lại phải đi giải tỏa để đền bù mất rất nhiều thời gian”.

Về câu hỏi này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thẳng thắn trả lời: “ Anh nói làm tôi nhớ đến Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi: "Đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận, tan tác chim muông". Nhưng đấy không phải tầm của chúng tôi. Bởi chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp, còn tầm có thể sắp xếp, thúc đẩy toàn bộ giang sơn là tầm của Chính phủ, tầm Nhà nước. Chúng tôi chỉ có thể tham gia hết sức vào việc đó và nỗ lực đóng góp hết sức”.

Năm 2025, Tập đoàn Vingroup báo doanh thu 332.808 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 11.146 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2025, vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Mặc dù hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả tích cực nhưng toàn bộ lợi nhuận đã được tập đoàn giữ lại phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không chia cổ tức năm 2025.

Tại Đại hội, các báo cáo chỉ ra, năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội; đồng thời sẽ mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới, bao gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa.