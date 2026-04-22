Cổ phiếu Thuduc House (TDH) “trắng bên bán”, bật trần sau tin gỡ toàn bộ cưỡng chế thuế

Kết phiên sáng, TDH dừng tại mức 3.990 đồng/cổ phiếu, tăng 6,97% so với tham chiếu. Thanh khoản đạt hơn 241.000 đơn vị, trong khi dư mua giá trần lên tới gần 1,7 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý hưng phấn rõ rệt của nhà đầu tư.

Động lực chính đến từ thông tin doanh nghiệp chính thức được gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp cưỡng chế thuế kéo dài suốt 5 năm. Theo đó, Thuduc House đã nhận văn bản từ Cục Thuế TP.HCM về việc hủy 3 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Không chỉ vậy, cơ quan thuế cũng chấm dứt toàn bộ các biện pháp cưỡng chế hành chính từng khiến hoạt động doanh nghiệp bị đình trệ, bao gồm dừng thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng. Các thông báo nợ thuế liên quan khoản tiền chậm nộp hơn 365,5 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn 12/2020 – 4/2025 cũng được xóa bỏ hoàn toàn.

Cổ phiếu TDH tăng kịch trần, "trắng bên bán" trong phiên sáng 22/4.

Việc thi hành bản án đồng thời gỡ bỏ các hạn chế đối với việc chuyển dịch và thế chấp tài sản của doanh nghiệp, mở đường cho Thuduc House khôi phục hoạt động bình thường.

Trước đó, giai đoạn 2020–2021, doanh nghiệp này gặp biến cố lớn khi liên quan đến vụ án sai phạm trong hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử. Tháng 3/2021, việc bị cưỡng chế ngừng sử dụng hơn 16.500 hóa đơn đã khiến hoạt động kinh doanh gần như “đóng băng”. Hệ quả là năm 2021, công ty báo lỗ kỷ lục 942 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị bào mòn và cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát.

Bước ngoặt xuất hiện khi Thuduc House được Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM tuyên thắng kiện vào tháng 9/2025. Từ đó, tình hình tài chính cải thiện rõ rệt. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 253 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 108 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ năm 2020, đồng thời vượt gần gấp đôi kế hoạch đề ra.

Dù vậy, kế hoạch năm 2026 được doanh nghiệp xây dựng theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu 249,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 38,5 tỷ đồng, giảm lần lượt 1% và 64% so với kết quả năm trước.

Ở diễn biến liên quan, Thuduc House đã chốt ngày 20/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 4, với các thông tin chi tiết sẽ được công bố tới cổ đông trong thời gian tới.