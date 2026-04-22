Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu chưa từng có, làm ngay trong năm nay

Hôm nay (ngày 22/4/2026), Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trong năm 2025, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thế giới biến động phức tạp, Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam và khu vực thông qua việc vừa mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố vững chắc nội lực và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Nhờ đó, Tập đoàn tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực.

Báo cáo tại Đại hội, theo Phó Chủ tịch Vingroup Nguyễn Việt Quang, năm 2025, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 331.800 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 11.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, vốn hóa Vingroup vượt mốc một triệu tỷ đồng. Điều này phản ánh sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái. Trên thị trường toàn cầu, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được tạp chí TIME (Mỹ) vinh danh trong “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”, thể hiện uy tín và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực.

Vingroup đặt mục tiêu kỷ lục trong năm 2026

Thông qua việc thúc đẩy các trụ cột phát triển bứt phá, tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm và quản trị hiệu quả các nguồn lực, trong năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đã đề ra với doanh thu thuần ở mức kỷ lục, 485.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục.

Ở trụ cột Công nghệ – Công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu củng cố vị thế số 1 tuyệt đối tại thị trường Việt Nam, đồng thời tăng tốc tại các thị trường quốc tế trọng điểm, từng bước định hình thương hiệu xe điện toàn cầu. Đáng chú ý, VinFast hướng tới bàn giao 300.000 ô tô điện trong năm 2026 – tương đương mức doanh số tăng hơn 1,5 lần so với năm trước – cùng với sản lượng xe máy điện dự kiến tăng tối thiểu 2,5 lần, tiến tới cột mốc khoảng 1 triệu xe.

Cùng với đó, VinFast nghiên cứu ra mắt các mẫu ô tô điện trên nền tảng xe thế hệ mới, giúp tối ưu khả năng vận hành và chi phí sản xuất.

Ngoài ra, ở lĩnh vực bất động sản nhà ở, Vinhomes tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và dẫn dắt trên thị trường bất động sản khu vực với chiến lược phát triển các siêu đô thị thế hệ mới gắn với tiêu chuẩn ESG bền vững, hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối thuận tiện và hạ tầng tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.

Cụ thể, chuỗi đại đô thị, siêu đô thị Vinhomes nằm tại các cực tăng trưởng tiềm năng ở TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh… không chỉ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy đô thị hóa bền vững, thu hút dòng cư dân dịch chuyển đến những trung tâm mới, mà còn tạo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho công ty trong trung và dài hạn.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí, Vinpearl đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên tối ưu công suất phòng, mở rộng thị trường và gia tăng các gói dịch vụ dành cho du khách. Vinpearl đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm MICE và trung tâm hội nghị tiệc cưới, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu khu vực, tạo ra nguồn doanh thu bền vững và nâng tầm vị thế công ty.

Đặc biệt, các trụ cột mới như Hạ tầng và Năng lượng xanh được định vị là động lực tăng trưởng trong dài hạn của Vingroup. Cụ thể, thông qua hai sự kiện khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh, VinSpeed hướng tới tiên phong trong phát triển hạ tầng hiện đại, định hình tương lai ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam. Trong khi đó, VinEnergo tập trung vào năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, lưu trữ năng lượng, từng bước xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Hơn nữa, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup cũng đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, cũng như tập trung phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.