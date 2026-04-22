ĐHĐCĐ Chứng khoán BIDV (BSC): Mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ năm 2026, quyết tâm nâng quy mô vốn gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng

Sáng ngày 22/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) (Mã CK: BSI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng cùng chiến lược phát triển đến năm 2030 với trọng tâm là số hóa toàn diện và nâng cao năng lực tài chính.

Tại Đại hội, một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cổ đông là định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, trong đó BSC đặt mục tiêu trở thành công ty chứng khoán cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tổng thể và liên thông trên một nền tảng số hóa nhằm khai thác tối đa hệ sinh thái khách hàng của BSC cũng như các cổ đông chiến lược.

Chiến lược này xoay quanh ba trụ cột chính gồm: Tài chính - Công nghệ - Sản phẩm, với điểm nhấn là việc phát triển nền tảng giao dịch hợp nhất, tích hợp sâu vào hệ sinh thái số của BIDV, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, về năng lực tài chính, BSC dự kiến nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2027 để mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh, Đại hội đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 700 tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức tối thiểu 260%. Đây là định hướng tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều biến động, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Trước đó, trong năm 2025, BSC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 616 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liên tiếp. Tổng tài sản của Công ty đạt trên 16.600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 5.500 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm công ty chứng khoán có nền tảng tài chính bền vững trên thị trường.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Đồng thời, Công ty dự kiến duy trì mức cổ tức 10% trong năm 2026, với hình thức linh hoạt bằng tiền mặt /hoặc cổ phiếu tùy theo điều kiện thực tế.

Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1, qua đó nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 2.700 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô hoạt động của BSC trong giai đoạn tới.

Ở góc độ quản trị, Đại hội cũng đã hoàn tất việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thảo luận tại đại hội:

Cổ đông: Đánh giá của Công ty về tiềm năng của TTCK khi Việt Nam chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026 và kéo dài tới năm 2027?

Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Văn Dũng: Có ba điểm tác động trọng yếu tới TTCK Việt Nam.

Thứ nhất, nâng hạng lên FTSE Secondary Emerging Market là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử với TTCK Việt Nam. Song điều này còn phụ thuộc vào mức độ hấp thụ của thị trường. Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế cho thấy chỉ số thường tăng mạnh trong giai đoạn kỳ vọng và có thể điều chỉnh ngắn hạn ngay khi quyết định chính thức có hiệu lực. Cơ hội tăng trưởng bền vững thực sự nằm ở chu kỳ phát triển dài hạn tiếp theo.

Thứ hai, dòng vốn ngoại sẽ chảy mạnh vào thị trường, thông qua 2 dòng vốn chính là quỹ chủ động và quỹ thụ động. Theo ước tính, dòng vốn thụ động (Passive/ETF funds) ước đạt 1,3–1,5 tỷ USD trong giai đoạn đầu. Đây đồng thời là chất xúc tác kích hoạt dòng vốn chủ động (Active funds) với tiềm năng lên tới 3–5 tỷ USD trong dài hạn.

Thứ ba, thị trường sẽ bị buộc phải "bức ép chuẩn hoá". Sự tham gia của các nhà đầu tư định chế quốc tế sẽ tạo áp lực chuẩn hóa tích cực, dần thay đổi cơ cấu thị trường như tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân, room ngoại hay các thuơng vụ IPO.

Cổ đông: Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch cụ thể để triển khai mục tiêu chiến lược này tăng vốn chủ sở hữu?

Phó Tổng Giám đốc BSC, Ông Chung Jae Hoon: Như nội dung Tờ trình chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2026-2030 đã gửi tới các cổ đông, 2 cổ đông lớn Hana Securities (HSC) và BIDV đã thống nhất về mặt chủ trương và quan điểm khẳng định sự cần thiết của việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực cạnh tranh toàn diện cho BSC. Hiện HĐQT BSC (gồm đại điện vốn của BIDV và HSC) đang phối hợp chặt chẽ để xây dựng phương án tăng vốn chi tiết. Mục tiêu là sẽ triển khai tăng vốn trong giai đoạn 2026-2027.

Tổng Giám đốc BSC, Ông Nguyễn Duy Viễn : Việc tăng vốn của BSC là “không còn đường lùi” trong bối cảnh quy mô hiện tại của công ty còn khiêm tốn so với thị trường.

Quy mô vốn nhỏ đang khiến năng lực cạnh tranh của BSC bị hạn chế, đặc biệt là trong việc tham gia các lĩnh vực kinh doanh mới như tài sản số, đồng thời gặp khó trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn khi thị trường hướng tới mục tiêu nâng hạng. Theo kế hoạch, BSC đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ tăng gấp đôi vốn chủ sở hữu, từ mức khoảng 5.500 tỷ đồng hiện nay lên tối thiểu 11.000 tỷ đồng.

Cổ đông: Đề nghị Ban lãnh đạo nếu rõ lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng AI đúng theo mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030?

Tổng Giám đốc BSC, Ông Nguyễn Duy Viễn : BSC có lợi thế khi cổ đông lớn là BIDV – một trong những ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số – cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác Hana Securities có nền tảng công nghệ mạnh. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung số hóa toàn bộ sản phẩm, tích hợp lên nền tảng số và kết nối với ứng dụng ngân hàng BIDV nhằm tận dụng tài nguyên khách hàng.

Đồng thời, BSC sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất lao động, với định hướng kết hợp giữa đội ngũ khoảng 300 nhân sự hiện hữu và lực lượng “nhân sự AI” tương đương. Công ty đã thành lập tổ chuyên trách về AI từ tháng 3 và dự kiến triển khai ngay trong năm 2026.

Cổ đông: Về việc tham gia các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, BSC đã đặt ra bộ phận chuyên nghiên cứu về vấn đề nay hay không, dự kiến BSC có đặt văn phòng đại diện tại trung tâm không?

Tổng Giám đốc BSC, Ông Nguyễn Duy Viễn: Công ty đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá cơ hội. BSC sẵn sàng triển khai các kế hoạch liên quan, bao gồm việc thành lập bộ phận chuyên trách hoặc hiện diện tại các trung tâm này, khi xác định đây là lĩnh vực kinh doanh mới mang lại hiệu quả.