ĐHCĐ Nông nghiệp Hòa Phát: Lãi 345 tỷ đồng quý I/2026, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 36% trong năm nay

Chiều ngày 21/4/2026, CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán HPA) - công ty con do Tập đoàn Hòa Phát (HPG) nắm 94,999% vốn điều lệ - đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hiện công ty giữ vị trí số một thị phần bò Úc, dẫn đầu thị trường trường gà sạch miền Bắc, nằm trong top 10 về quy mô đàn lợn nái và top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.

Năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát đạt doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch. Trong đó mảng chăn nuôi lợn là động lực tăng trưởng chính với mức tăng trưởng lợi nhuận 47% so với năm 2024, đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế.

Hoạt động chăn nuôi bò phục hồi khi lợi nhuận của mảng này tăng trưởng 899% so với năm 2024 và chiếm 4% trong tổng lợi nhuận của Nông nghiệp Hòa Phát. Mảng chăn nuôi gia cầm tăng trưởng lợi nhuận 59 lần, đóng góp 9% tổng doanh thu và 6% lợi nhuận sau thuế của Nông nghiệp Hòa Phát.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ, giảm lần lượt 11% và 37% so với năm trước.

Ban lãnh đạo nhận định thách thức của năm này là (1) Xung đột Trung Đông, (2) Dịch bệnh và thiên tai, (3) Căng thẳng biên giới trong khu vực, (4) Lãi suất dự kiến tăng cao.﻿

Tuy nhiên, Nông nghiệp Hòa Phát vẫn có những thuận lợi nhất định. Năm 2026 có thể được xem là một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Đây là thời điểm kháng sinh không còn được sử dụng trong phòng bệnh và kích thích sinh trưởng. Hòa Phát đã tiên phong áp dụng việc này từ trước đó nên không ảnh hưởng bởi thay đổi này.﻿

Thông tin tại đại hội, quý I/2026, HPA ghi nhận Quý I/2026, HPA ghi nhận doanh thu hơn 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty trình phương án trả phần cổ tức còn lại trong năm 2025 là 21% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 35,464%. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026 là 30%.

﻿Như vậy, HPA dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tổng cộng 36% trong năm 2026. Trong đó có 21% còn lại của năm 2025 và tạm ứng 15% cổ tức của năm 2026.

Với giai đoạn 2026 đến 2030, HPA đặt mục tiêu nâng tổng đàn nái lên trên 30.000 con, đạt sản lượng 900.000 heo thương phẩm mỗi năm với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba công suất 300.000 tấn/năm dự kiến khởi công năm 2029 với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 1 triệu tấn/năm. Đàn bò Úc hướng tới quy mô 73.000 con. Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng và ROE duy trì trên 20%.

﻿Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA cho biết: “Năm 2025, ngành chăn nuôi đối mặt dịch bệnh và thiên tai dồn dập, nhưng HPA vẫn duy trì sản xuất ổn định và mở rộng đầu tư. Mấu chốt là chúng tôi giữ được quy mô đàn khi cả ngành bị dịch, đó cũng là lý do HPA với quy mô đàn khiêm tốn nhưng có sản lượng đầu ra và chỉ số lợi nhuận vượt trội trong ngành.