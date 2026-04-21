ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ đồng...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Vinhomes cho biết Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 153.271 tỷ đồng, tăng 49,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024 - vượt kế hoạch lợi nhuận đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

﻿Vinhomes đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với các chỉ tiêu kỷ lục: doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu.

Bước sang năm 2026, Vinhomes tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển các đại đô thị, siêu đô thị trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên các sản phẩm dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng. Cụ thể:

V ề phát triển dự án, Vinhomes sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm tại các tỉnh thành chiến lược trên cả nước.

Trong quá trình quy hoạch và thiết kế, Công ty tích hợp tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với hệ thống hạ tầng kết nối hiên đại, tâm điểm là các tuyến đường sắt tốc độ cao với mục tiêu kiến tạo các đại đô thị, siêu đô thị đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy dòng cư dân dịch chuyển bền vững tới các trung tâm mới sở hữu hạ tầng tiên ích hiện đại hơn.

Về hoạt động bán hàng , Vinhomes đang và sắp ra mắt các dự án kiểu mẫu tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM..., song hành với việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng gia tăng mạnh mẽ, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Đặc biệt, công ty tiếp tục nghiên cứu các chính sách bán hàng đột phá, phương thức bán hàng linh hoạt nhằm kích cầu thị trường, nổi bật là chương trình hỗ trợ lãi suất mua nhà không quá 6%/năm lên tới 5 năm có hiệu lực từ ngày 20/4/2026, qua đó xóa bỏ hoàn toàn tâm lý lo ngại lãi suất biến động, đồng thời kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.

Công ty cũng đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt 60% và 100%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ nhận 6.000 đồng và thêm 1 cổ phiếu mới.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank,... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững. của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Xem thêm tư liệu về AGM Awards hoặc liên hệ Ms Linh (CafeF): 0847 611 565

