TPHCM phân loại đơn vị hành chính đợt 1: Không có phường loại đặc biệt

Theo Lê Vĩnh | 21-04-2026 - 10:56 AM | Bất động sản

Hiện TPHCM có 88 phường, 28 xã đạt đơn vị hành chính loại I; 10 xã đạt đơn vị hành chính loại II

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Theo đó, có 88 phường, 28 xã đạt đơn vị hành chính loại I; 10 xã đạt đơn vị hành chính loại II. 

Hiện nay, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27-11-2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính. 

Mục đích của phân loại đơn vị hành chính nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính; mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính, làm cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

Có 4 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, gồm tiêu chí về quy mô dân số, tiêu chí về diện tích tự nhiên, tiêu chí về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí đặc thù.

TP Hà Nội, TPHCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt; các thành phố trực thuộc trung ương còn lại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. 

Tỉnh được phân thành 3 loại: loại I, loại II và loại III.

Xã được phân thành 3 loại: loại I, loại II và loại III.

Phường, đặc khu được phân thành 4 loại: loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Phân loại đơn vị hành được thực hiện bằng phương pháp tính điểm.

Phường, đặc khu được phân loại đặc biệt khi có tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên, có quy mộ dân số và diện tích tự nhiên lớn, đáp ứng tiêu chí ưu tiên theo quy định.

Đơn vị hành chính được phân loại I khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên.

Đơn vị hành chính được phân loại II khi có tổng số điểm đạt được từ 60 điểm đến dưới 75 điểm.

Đơn vị hành chính đạt dưới 60 điểm thì được phân loại IIІ.

Xem kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (đợt 1) tại đây 

Theo Lê Vĩnh

Người Lao động

Toàn cảnh siêu dự án 18 tỷ USD của Vinhomes: Rộng như một thành phố

Không chỉ 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm, loạt chung cư sai phạm bị 'treo' sổ hồng cũng lấy ý kiến cư dân

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ đồng...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

09:52 , 21/04/2026
Cầu vượt cung, 900 khách hàng rút thăm mua căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie đợt 2

08:42 , 21/04/2026
Cần 802.868 tỷ đồng để làm đường cao tốc trong giai đoạn 2026-2030

08:42 , 21/04/2026
20 năm làm công nhân không mua nổi nhà ở xã hội

