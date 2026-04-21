Cầu vượt cung, 900 khách hàng rút thăm mua căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie đợt 2

Chỉ sau vài giờ mở bán, 89% giỏ hàng Harmonie đợt 2 đã được giao dịch thành công, cho thấy mức độ quan tâm cao hơn nhiều lần so với nguồn cung.

Nhu cầu ở thực và dòng tiền chọn lọc

Quan sát tại sự kiện cho thấy, tỷ trọng khách mua để ở và đầu tư dài hạn chiếm ưu thế. Nhóm khách này có xu hướng ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ thanh toán linh hoạt và khả năng khai thác thực tế.

Harmonie nằm tại khu vực kết nối trực tiếp các trục giao thông lớn như Mỹ Phước – Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, đồng thời gần các khu công nghiệp như VSIP 1, VSIP 2. Vị trí này vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra khả năng cho thuê nhờ lực cầu từ chuyên gia, người lao động chất lượng cao.

Ngoài ra, dự án thuộc khu vực quy hoạch Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM – nơi đang hình thành các phân khu công nghệ và hạ tầng quy mô lớn, tạo dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Cả hai đợt mở bán dự án Harmonie đều ghi nhận lượng quan tâm cao gấp nhiều lần so với cung sản phẩm với tổng 2.500 booking.

Tham dự cả hai đợt mở bán Harmonie, và đều có giao dịch thành công, khách hàng L. T. Vân cho biết vì sao trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại thị trường khu vực Đông Bắc TP.HCM khá dồi dào vẫn chọn mua Harmonie.

"Tôi từng là khách hàng của Phú Mỹ Hưng. Tôi chọn dự án Harmonie đầu tiên là vì chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng mang đến cho tôi sự yên tâm và khá là hài lòng về dịch vụ. Sản phẩm tôi mua trước đây trong đô thị Phú Mỹ Hưng có tỷ lệ tăng trưởng tốt, gần 100% trong thời gian ngắn nên tôi tin tiềm năng của Harmonie", chị Vân chia sẻ.

Tương tự, với chị Cao Bảo Quyên (xã Nhà Bè, TPHCM) ngoài uy tín chủ đầu tư, pháp lý rõ ràng, minh bạch, thì giá trị bất động sản thương hiệu Phú Mỹ Hưng là lý do thuyết phục chị. Chị Quyên cho biết giá trị căn hộ Saigon South Residences (Phú Mỹ Hưng – phía Nam TP. Hồ Chí Minh) mà gia đình chị đang ở hiện giá đã tăng gần 300% so với lúc chị mua và thanh khoản rất tốt.

Thị trường khu vực có nguồn cung đa dạng, Phú Mỹ Hưng Harmonie vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ định hướng phát triển chú trọng yếu tố quy hoạch tổng thể.

Thanh khoản phản ánh xu hướng thị trường

Diễn biến tại Harmonie cho thấy dòng tiền trên thị trường không biến mất mà đang có xu hướng chọn lọc, tập trung vào các dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí như vị trí, pháp lý, tiến độ và thương hiệu chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chưa phục hồi đồng đều, những dự án có chiến lược sản phẩm và bán hàng phù hợp vẫn duy trì được thanh khoản và sức hút.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giao dịch là tiến độ thanh toán được thiết kế giãn dài. Người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20% để ký hợp đồng, phần còn lại chia thành nhiều đợt trong gần 29 tháng, dự kiến đến cuối năm 2028 – thời điểm bàn giao. Trong thời gian này, khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc. Cấu trúc này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đặc biệt với người mua ở thực hoặc khách hàng trẻ. Ở góc độ đầu tư, tiến độ giãn cũng tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động dòng tiền, chuẩn bị kế hoạch khai thác khi nhận nhà.

Một điểm đáng chú ý khác là cách dự án được phát triển theo chuẩn sống Phú Mỹ Hưng. "Tôi thấy đây như một khu compound khép kín riêng tư. Quy hoạch ở đây được thiết kế đa lớp. Tầng trệt, tầng 4 và tầng 14 đều có rất nhiều tiện ích. Khi về nhà, bạn sẽ chẳng muốn đi đâu nữa vì mọi nhu cầu đã được đáp ứng ngay tại một điểm", kiến trúc sư Freek Jansen cho biết thêm về quyết định mua căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie bên cạnh pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư.

Theo kiến trúc sư Freek Jansen, "Phú Mỹ Hưng là một trong những chủ đầu tư đáng tin cậy nhất đối với gia đình tôi. Họ luôn bàn giao đúng hạn, tiện ích tuyệt vời và luôn chăm chút cho cả sản phẩm lẫn khách hàng."

Với kết quả khả quan trong đợt mở bán lần 2, Phú Mỹ Hưng Harmonie được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong các giai đoạn tiếp theo. Đại diện chủ đầu tư cho biết các sản phẩm sẽ được giới thiệu theo lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định và chất lượng tổng thể. Dự kiến, trung tuần tháng 5, đợt bán chính thức cuối cùng của dự án sẽ được tổ chức.