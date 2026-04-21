Toàn cảnh siêu dự án 18 tỷ USD của Vinhomes: Rộng như một thành phố
Vượt qua cả vốn đầu tư sân bay Long Thành, đại dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Quảng Ninh đang đón đầu làn sóng lên thành phố trực thuộc Trung ương, hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt thị trường bất động sản biển.
Dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Vinhomes
Hạ Long Xanh) do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Đây là đại dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới cho trục kinh tế phía Bắc.
Vinhomes Global Gate Hạ Long có tổng diện tích quy hoạch đạt 6.200 ha (62 km2). Để dễ hình dung, diện tích này tương đương với thành phố Huế trước sáp nhập, hay diện tích của vùng lõi Hà Nội( Khu vực các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ cũ).
Điểm đáng chú ý của dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long là tổng mức đầu tư dự kiến lên tới gần 18 tỷ USD.
Vinhomes Global Gate Hạ Long là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của Vingroup, chỉ đứng sau đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Quy mô này cho thấy vị thế đáng kể của dự án trong danh mục phát triển của tập đoàn, đồng thời phản ánh tầm vóc đầu tư ở mức rất lớn.
Dự án nằm cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, nằm gần nút giao cao tốc Hà Nội - Móng Cái, giúp rút ngắn thời gian kết nối liên vùng. Từ đây có thể tiếp cận nhanh cảng Cái Lân, KCN Quảng Yên, sân bay Vân Đồn và chuỗi đô thị ven biển. Đồng thời, các tuyến đường ven biển, cầu Cửa Lục 3 và hạ tầng bao biển đang hoàn thiện, góp phần tăng cường liên kết khu vực.
Đặc biệt, Vinhomes Hạ Long Xanh được hưởng lợi từ tuyến tàu cao tốc
Hà Nội – Quảng Ninh vừa khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển về trung tâm Hà Nội có thể rút xuống còn khoảng 30 phút, đồng thời kết nối tới Sân bay quốc tế Gia Bình trong khoảng 15 phút. Hạ tầng này góp phần rút ngắn đáng kể khoảng cách và tăng cường liên kết giữa Quảng Ninh với Thủ đô.
Dự án 18 tỷ USD được phát triển theo mô hình đô thị “all-in-one”, đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc và chăm sóc sức khỏe. Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái tự nhiên hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, trong đó có khoảng 680 ha mặt biển. Khu đô thị liền kề công viên rừng Hạ Long hơn 660 ha; hệ thống đường dạo, đạp xe và không gian ven biển, phục vụ các hoạt động sinh hoạt và nghỉ dưỡng ngoài trời.
Tổ hợp công viên giải trí VinWonders quy mô 81 ha, sở hữu nhiều hạng mục thuộc nhóm lớn hàng đầu thế giới, trong đó có thủy cung 24 ha với khoảng 450.000 m3 nước, đủ lấp đầy 180 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Nhà hàng kính dưới nước sức chứa hơn 1.000 khách. Dự án đồng thời quy hoạch các phân khu chuyên biệt như công viên chủ đề văn minh cổ đại 36ha, công viên nước 12 ha và khu xứ sở tuyết 9 ha kết hợp safari thú xứ lạnh, hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn tại Hạ Long.
Siêu dự án của Vinhomes được quy hoạch với hệ thống tiện ích quy mô lớn, nổi bật là quần thể 12 sân golf diện tích khoảng 950 ha và khu công viên câu cá rừng ngập mặn. Bên cạnh đó, hệ thống lưu trú dự kiến có sự tham gia của các thương hiệu khách sạn quốc tế cùng các hạng mục giải trí như casino và bến du thuyền, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng.
Hiện tại, công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng, các tuyến đê bao, trục giao thông khung và một số phân khu chức năng đã dần lộ diện, bước đầu thể hiện cấu trúc không gian theo hướng đô thị biển, với sự phân tách giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.
Trước Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vingroup đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Ninh như khu đô thị Vinhomes Golden Avenue (116 ha) tại Móng Cái, hai cụm công nghiệp gần 143 ha tại phường Hải Hòa, cùng công viên công cộng 35 ha ở Tuần Châu và khu “công viên rừng” khoảng 650 ha tại khu vực Hà Khẩu – Đại Yên. Các dự án này góp phần hình thành hệ sinh thái bất động sản, công nghiệp và du lịch của tập đoàn tại địa phương.
Mới đây, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố
Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, không gian phát triển của địa phương được dự báo sẽ mở rộng mạnh mẽ theo hướng đô thị hiện đại, tích hợp. Trong bối cảnh đó, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ góp phần quan trọng định hình trục phát triển ven biển, bổ sung quỹ đất đô thị quy mô lớn và đón đầu nhu cầu về nhà ở, dịch vụ khi Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới.
Đến năm 2030, Quảng Ninh định hướng trở thành đô thị thông minh, sinh thái, gắn với việc phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí và cảnh quan, thị trường bất động sản địa phương thời gian qua phát triển nhanh với đa dạng loại hình như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố. Bên cạnh Vingroup, nhiều chủ đầu tư lớn như Sun Group, BIM Group cũng đã hiện diện và triển khai dự án tại khu vực.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
