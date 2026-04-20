Khu đất ‘đắp chiếu’ gần 20 năm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đổi vận khi về tay Masterise
|
Bài và ảnh: Quốc Hoàng 20-04-2026 - 06:14 AM
Bất động sản
Sau nhiều năm bất động, The Global City hiện là đại công trường, dần hình thành khu đô thị quy mô. Dự án không chỉ thay đổi diện mạo khu vực mà đẩy giá bất động sản tăng cao, chạm mức 400 triệu đồng/m2.
Từng là một trong những quỹ đất "ngủ quên" lâu nhất tại TP. Thủ Đức cũ, khu đất quy mô lên tới 117ha tại phường An Phú có diện tích rộng gấp 10 lần hồ Hoàn Kiếm. Sau gần hai thập kỷ vướng mắc pháp lý và nhiều lần đổi chủ, khu đất này từng bị coi là "điểm nghẽn" giữa một vùng lõi đô thị đang phát triển vũ bão.
Điểm đáng chú ý của khu đất này không chỉ là thời gian bị bỏ lỡ, mà còn là bối cảnh xung quanh đã thay đổi quá nhanh. Hạ tầng khu Đông tăng tốc từng năm, dân cư đổ về ngày một đông, còn quỹ đất sạch quy mô lớn thì ngày càng hiếm trong nội đô TPHCM.
Sau khi về tay
Masterise và đổi tên thành The Global City, khu đất từng đứng yên nhiều năm bắt đầu lột xác thành đại đô thị đang đổi khác theo từng ngày. Câu chuyện pháp lý chậm chạp khép lại phía sau, còn hiện trường lúc này là tốc độ thi công và áp lực về đích.
Nơi từng là quỹ đất trống nay ngập tràn máy móc, công nhân và các dãy nhà đang cao lên mỗi ngày.
Lợi thế của dự án nằm ở việc hưởng trọn hệ hạ tầng đã thành hình quanh khu Đông TPHCM. Từ đây có thể kết nối nhanh về trung tâm hiện hữu, Thủ Thiêm, cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác. Kết nối tốt là nền móng trực tiếp cho giá trị bất động sản trung và dài hạn.
Nếu trước đây khu đất bị nhớ đến vì chậm triển khai, thì hiện tại The Global City được nhắc tới như một trong số ít quỹ đất lớn còn đủ sức tạo ra mặt bằng giá mới cho cả khu vực. Điều này không đến từ một tòa nhà riêng lẻ, mà từ quy mô phát triển đồng bộ của cả đại đô thị.
Cùng với tiến độ dự án, giá nhà đất xung quanh cũng thay đổi mạnh. Mặt bằng giá tại An Phú và các khu lân cận nhiều năm qua vốn đã neo ở mức cao nhờ hạ tầng và vị trí. Khi một khu đất lớn thực sự chuyển động, hiệu ứng cộng hưởng lên kỳ vọng thị trường càng rõ rệt hơn.
Trên thị trường, một số phân khúc tại dự án The Global City đang được chào bán ở ngưỡng rất cao, có sản phẩm lên tới khoảng 400 triệu đồng/m2. Đây không còn là câu chuyện của một khu đất hồi sinh đơn thuần, mà là sự tái định giá quỹ đất hiếm ngay trong vùng lõi tăng trưởng mới của TPHCM. Trong ảnh là phân khu
SOLA, đảo Ánh Dương, nơi có giá cao nhất dự án.
Mức giá cao không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó phản ánh ba yếu tố cộng dồn gồm vị trí cửa ngõ, quỹ đất lớn hiếm hoi còn lại và khả năng phát triển thành một điểm đến thương mại, dịch vụ, ở thực lẫn đầu tư.
Nhìn từ góc độ hạ tầng vĩ mô, sự hồi sinh này là minh chứng cho việc tháo gỡ các dự án "treo" có thể tạo ra động lực tăng trưởng GDP đáng kể cho địa phương. Việc tái khởi động một đại dự án nghìn tỷ không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại của TP. Thủ Đức theo mô hình đô thị thông minh.
Gần 20 năm đắp chiếu là một quãng thời gian đủ dài để một khu đất bị quên lãng. Nhưng cũng chính vì vậy, khi dự án thực sự chuyển mình, mức độ thay đổi trở nên rõ rệt hơn bình thường. Từ một khoảng trống giữa khu Đông, dự án The Global City đang dần trở thành một điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản TPHCM.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/khu-dat-dap-chieu-gan-20-nam-o-cua-ngo-phia-dong-tphcm-doi-van-khi-ve-tay-masterise-205260418131427385.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM