Đại công trường xây sân vận động lớn thứ hai Việt Nam: Lột xác sau 2 tháng, khán đài 60.000 chỗ dần lộ diện

Điểm nhấn của công trình thuộc PVF là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn, được xem là hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất. Đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động với thời gian vận hành khoảng 12–20 phút. Điều này cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà, giúp tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí lớn bất kể tác động của thời tiết.