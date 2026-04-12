Vùng đất tiềm năng
Đại công trường xây sân vận động lớn thứ hai Việt Nam: Lột xác sau 2 tháng, khán đài 60.000 chỗ dần lộ diện

Bài và ảnh: Văn Đoan | 12-04-2026 - 08:50 AM | Bất động sản

Chỉ sau vài tháng, hình hài sân vận động PVF ở Hưng Yên đã dần lộ diện. Hàng chục ô tô, cần cẩu, máy xúc hoạt động liên tục với mục tiêu hoàn thành sau hơn một năm nữa.

Sân vận động của PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được quy hoạch trong quần thể thể thao – dịch vụ rộng khoảng 92 ha. Công trình có sức chứa dự kiến khoảng 60.000 chỗ ngồi, lớn hơn khoảng 1,5 lần so với Sân vận động Mỹ Đình(40.000 chỗ) và sẽ trở thành sân vận động lớn thứ 2 tại Việt Nam (Sau sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi).

Công trình đang được chủ đầu tư là Bộ Công An và tổng thầu Vinhomes tập trung thi công cao độ với hàng chục ô tô, máy xúc, cần cẩu. Nếu như 2 tháng trước, công trường còn đang san lấp mặt bằng, đào móng thì nay phần móng đã cơ bản hoàn thiện và chuyển sang thi công khán đài. Ảnh chụp tháng 1 và tháng 4/2026.

Đơn vị thi công tổ chức nhiều mũi, huy động tối đa các thiết bị chuyên dụng và lực lượng nhân công làm việc theo ca.

Hiện nay, các khung kết cấu tại khu vực khán đài từng bước hình thành. Với mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA, các thông số kỹ thuật từ độ dốc khán đài đến hệ thống chức năng phụ trợ đang được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế.

Các hạng mục phụ trợ gồm quảng trường và hệ thống bãi đỗ xe quy mô 18 ha cũng đang được triển khai đồng bộ.

Điểm nhấn của công trình thuộc PVF là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn, được xem là hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất. Đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động với thời gian vận hành khoảng 12–20 phút. Điều này cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà, giúp tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí lớn bất kể tác động của thời tiết.

Đáng chú ý, mái che của sân vận động thuộc PVF sử dụng vật liệu màng PTFE với khả năng chống tia UV và hạn chế hấp thụ nhiệt. Đặc tính này giúp duy trì độ thông thoáng, giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, màng PTFE còn có khả năng cách âm, góp phần hạn chế tiếng ồn khi tổ chức các sự kiện đông người, đồng thời tăng độ bền công trình.

Hơn nữa, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Điều này giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước và thuận tiện trong bảo trì, tương tự tiêu chuẩn tại Sân Wembley và Sân vận động Quốc gia Singapore. Khu VIP được bố trí tách biệt với ban công quan sát toàn cảnh, tích hợp dịch vụ ẩm thực và lối đi riêng, phục vụ các nhóm khán giả cao cấp và các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn.

Dự án này nằm ngay trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông chính kết nối trực tiếp Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3, từ đó di chuyển vào trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30 phút. Đồng thời, vị trí này tiếp cận nhanh với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Bắc Giang, tạo lợi thế rõ rệt về liên kết vùng.

Hạ tầng giao thông khu vực đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ. Trong đó cầu Ngọc Hồi sẽ kết nối trực tiếp với Vành đai 3,5. Cầu Mễ Sở liên thông với tuyến Vành đai 4. Khi các công trình này đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên được rút ngắn đáng kể, đồng thời giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu.

Dự kiến các hạng mục của sân vận động PVF sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đi vào vận hành, công trình được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, hướng tới khả năng tổ chức các giải đấu quy mô lớn như ASIAD, Olympic hoặc World Cup. Hơn thế nữa, sân PVF còn góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng thể thao, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ tại khu vực Hưng Yên.

Hưng Yên đang chuyển dịch mạnh từ khu vực thuần nông sang đô thị hóa, trở thành điểm đến của nhiều dự án quy mô lớn tại miền Bắc. Sự hiện diện của các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark; cùng với các cơ sở đào tạo như Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội, đang góp phần định hình diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực.

Bài và ảnh: Văn Đoan

Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam

Hải Phòng kiểm tra hiện trạng dự án đô thị bịt lối đi của người dân Thủy Nguyên

Việt Nam sắp sở hữu cây cầu có tĩnh không cao nhất cả nước, tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng giúp kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

Hôm nay (12/4), Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Giá chung cư thiết lập đỉnh mới ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, thanh khoản chậm lại

