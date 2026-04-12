Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam

Thanh Phong | 12-04-2026 - 08:08 AM | Bất động sản

Tập đoàn Xuân Thiện đang xin chủ trương thực hiện dự án có diện tích 93.000ha, quy mô vốn đầu tư dự kiến là 16,8 tỷ USD tại Cần Thơ.

Mới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức hội thảo kết nối địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP Cần Thơ - thông tin LPBank là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xuân Thiện. Tập đoàn Xuân Thiện hiện đang xin chủ trương của UBND thành phố Cần Thơ đầu tư khu lấn biển có diện tích 93.000ha, quy mô vốn đầu tư dự kiến là 16,8 tỷ USD. Trong đó có tổ hợp sản xuất thép 16 triệu tấn/năm.

Thành phố cũng đang tập trung xây dựng thành phố công nghiệp tại Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. VSIP đang đầu tư tại đây và thành phố đang phê duyệt chủ trương quy hoạch trên 6.300ha xây dựng thành phố công nghiệp, với mong muốn phát triển trong thời gian tới có khoảng 300.000 công nhân lao động ở thành phố công nghiệp này.

Vị lãnh đạo cho biết, đang xin chủ trương xây dựng thành phố năng lượng ở khu vực của Trần Đề, Đại Hải để phục vụ sự phát triển của thành phố Cần Thơ và các tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Tập đoàn Xuân Thiện cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhằm trao đổi về kế hoạch nghiên cứu, khảo sát và triển khai đầu tư Tổ hợp dự án “Hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng” trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, đại diện Tập đoàn Xuân Thiện trình bày các nội dung liên quan đến định hướng đầu tư tổ hợp dự án đa lĩnh vực, bao gồm phát triển hạ tầng công - nông nghiệp, đô thị, du lịch và năng lượng. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cụ thể, Tập đoàn đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án “Hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng” tại Vĩnh Long theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp kiến nghị lấn biển từ cửa Định An đến cửa Đại (trong phạm vi 6 hải lý) để tạo quỹ đất khoảng 101.800ha triển khai đầu tư chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín.

Trên diện tích này, Tập đoàn dự kiến phát triển hạ tầng khu công - nông nghiệp, các khu đô thị thông minh, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng; hình thành cánh đồng mẫu lớn hiện đại, trồng mía làm chủ lực gắn với xây dựng nhà máy đường và chế biến nông sản. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư khoảng 40.000 MW điện gió ngoài khơi trên diện tích 8.200km².

Dự án có tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 80.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD), dự kiến đóng góp 9.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động (không bao gồm điện gió).

Thanh Phong

Nhịp Sống Kinh Doanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên