Hôm nay (12/4), Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các đơn vị gấp rút triển khai. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngày 12/4/2026, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo Báo Quảng Ninh, ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực kết nối vùng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.﻿

Để bảo đảm tiến độ khởi công, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh đã thống nhất nguyên tắc phương án tuyến, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trong đó, các địa phương của tỉnh nơi tuyến đi qua (Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu) được yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất, không để phát sinh xây dựng trái phép, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch liên quan nhằm phục vụ triển khai dự án.

Thiết bị thi công đã được nhà đầu tư tập kết.

Song song với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cập nhật hướng tuyến vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài.﻿

Về phía nhà đầu tư, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng phương án thiết kế, khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm dự án triển khai phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến môi trường, cảnh quan và đời sống người dân.

Đặc biệt, Vinspeed đang phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng Quảng Ninh xây dựng kịch bản, khung chương trình, công tác lễ tân, hậu cần để tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 12/4. Đại diện nhà đầu tư cho biết: Đơn vị cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả ngay sau lễ khởi công.﻿

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 120,2km, đi qua 4 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long Station – ngay trong lòng Vinhomes Global Gate Hạ Long. Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long Xanh.

Phối cảnh kiến trúc Nhà ga Hạ Long Xanh.

Sự kiện khởi công ngày 12/4 tới được xem là cột mốc quan trọng, đưa dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại phía Bắc bước vào giai đoạn thực thi. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028, tạo ra một cuộc cách mạng về kết nối khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Quảng Ninh từ 2 - 2,5 tiếng hiện tại xuống chỉ còn 23 phút.﻿