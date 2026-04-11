Đúng ngày mai, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Theo phương án được UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 39,3 km, từ Km80+895 (giáp ranh TP Hải Phòng) đến Km120+219 (khu ga và depot Hạ Long Xanh), đi qua các địa phương: Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Tuyến khởi đầu tại khu vực giáp TP Hải Phòng, kết thúc tại ga và depot Hạ Long Xanh (phường Tuần Châu), với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 277,5 ha. Dự án bố trí hai điểm dừng chính là ga Yên Tử và ga Hạ Long Xanh, được kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông hiện hữu như Quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, hiện đại.

Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch của địa phương trong dài hạn.

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các đơn vị gấp rút triển khai (nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh).

Để bảo đảm tiến độ khởi công, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc phương án tuyến, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Các địa phương nơi tuyến đi qua được yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất, không để phát sinh xây dựng trái phép, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan phục vụ triển khai dự án. Song song, các đơn vị chuyên môn được chỉ đạo phối hợp cập nhật hướng tuyến vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài.

Về phía nhà đầu tư – CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng phương án thiết kế, tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm dự án triển khai phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến môi trường, cảnh quan và đời sống người dân.

Đồng thời, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng Quảng Ninh xây dựng kịch bản, khung chương trình, công tác lễ tân – hậu cần cho lễ khởi công dự án dự kiến diễn ra vào ngày 12/4. Đại diện nhà đầu tư cho biết sẽ huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả ngay sau lễ khởi công.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 551 ha. Trong đó, Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 277,5 ha.

Về kỹ thuật, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, thuộc phường Tuần Châu.

Dự án có chiều dài khoảng 120,4 km, do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm trên 10.000 tỷ đồng chi phí GPMB do ngân sách Nhà nước chi trả. Đây là một trong những dự án đường sắt có quy mô vốn lớn nhất khu vực phía Bắc.

Việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, mà còn mở ra dư địa lớn cho các địa phương trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống đường bộ, tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh trong khu vực.

Theo dự kiến, tuyến đường sắt sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ rút ngắn còn khoảng 23 phút, với tần suất 30 phút/chuyến. Dự án dự kiến phục vụ hơn 2 triệu lượt khách/năm vào năm 2028 và trên 15 triệu lượt vào năm 2050.



