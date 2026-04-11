Sau khi siêu dự án 11.000 tỷ tại đảo Cát Bà về tay MIK Group, tham vọng “lột xác” toàn bộ dự án được hé lộ

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC, UPCoM: VCR) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 24/4 sắp tới theo hình thức trực tuyến.

Ban lãnh đạo VCR cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa thực sự thuận lợi, năm 2025 doanh nghiệp đã chủ động cắt giảm sản lượng đầu tư tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà (Cát Bà Amatina), tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chưa triển khai mở bán sản phẩm mới.

Vì vậy, toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt kế hoạch khi công ty không ghi nhận doanh thu và lỗ sau thuế hơn 77 tỷ đồng.

Về pháp lý, tháng 2/2025, dự án Cát Bà Amatina đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đồng thời gia hạn tiến độ thêm 2 năm. Toàn bộ diện tích dự án đã hoàn tất GPMB, trong năm 2025 doanh nghiệp cũng đã nộp bổ sung 15 tỷ đồng tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch. Song song, VCR cho biết đang làm việc với VPBank và các đối tác nhằm bổ sung nguồn vốn triển khai dự án.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng tốc trở lại với tổng giá trị thực hiện tại dự án ước khoảng 722 tỷ đồng. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đủ điều kiện mở bán, đồng thời tiếp tục xây dựng các công trình thấp tầng tại các phân khu A3, B2, B3 nhằm bàn giao cho khách hàng, cùng với việc triển khai hai công trình cao tầng.

Theo kế hoạch, VCR dự kiến bắt đầu mở bán các sản phẩm đủ điều kiện trong năm 2026, qua đó ghi nhận doanh thu khoảng 1.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 101 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vinaconex-ITC định hướng “tái định hình” toàn bộ dự án theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng biển đảo hiện đại, phát triển hệ sinh thái đồng bộ gồm các phân khu thấp tầng và cao tầng, tổ hợp khách sạn – resort, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và các tiện ích đặc thù theo địa hình đảo.

Để hiện thực hóa chiến lược này, doanh nghiệp sẽ rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, chuẩn hóa thiết kế, pháp lý và chiến lược khai thác; đồng thời tìm kiếm các đối tác tư vấn phát triển sản phẩm, quản lý xây dựng, chiến lược bán hàng – marketing và vận hành dài hạn.

Trong giai đoạn tới, VCR lên kế hoạch triển khai nhiều gói thầu lớn theo hình thức tổng thầu EPC, với giá trị ước tính khoảng 5.800 tỷ đồng mỗi hợp đồng, bao gồm thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình thuộc nhiều phân khu.

Doanh nghiệp cho biết đã ký hợp đồng với Vinaconex và có thể mở rộng hợp tác với các nhà thầu như MIK Group, Ricons, Ecoba Việt Nam và Phục Hưng Holdings. HĐQT được ủy quyền quyết định chi tiết các nội dung, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, với điều kiện tổng giá trị không vượt dự toán hoặc vượt quá 10%.

Một nội dung đáng chú ý khác là doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC (ITC Development), sau khi Vinaconex không còn là cổ đông.

Trước đó, trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025, Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn tại VCR, dẫn tới sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông với sự tham gia của 4 cổ đông mới, nắm giữ khoảng 94,22% cổ phần.

Sau quá trình tái cấu trúc, bộ máy lãnh đạo của VCR đã được kiện toàn vào tháng 9/2025. Đồng thời, MIK Group chính thức công bố phát triển dự án Cát Bà Amatina.

Dưới sự tham gia của nhà đầu tư mới, tình hình tài chính của doanh nghiệp đã có cải thiện khi dư nợ vay giảm 27% trong nửa cuối năm 2025, từ 2.514 tỷ đồng xuống còn 1.980 tỷ đồng. Đến cuối quý IV/2025, công ty ghi nhận khoản phải trả hơn 644 tỷ đồng từ tiền khách hàng đặt cọc nhận chuyển nhượng sản phẩm dự án, trong khi thời điểm giữa năm chưa phát sinh khoản này.

Phối cảnh dự án Cát Bà Amatina.

Cát Bà Amatina được xác định là tài sản cốt lõi và gần như duy nhất của doanh nghiệp, vì vậy toàn bộ dòng tiền và kết quả kinh doanh của VCR vì vậy phụ thuộc lớn vào tiến độ triển khai và khả năng tiêu thụ của dự án này.

Dự án có quy mô hơn 170 ha tại Hải Phòng, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự kiến dự án bao gồm 7 khu resort với khoảng 800 biệt thự, 2 bến du thuyền, 1 bến tàu du lịch, trung tâm hội nghị quốc tế, khu thương mại dịch vụ, khu thể thao, hệ thống giải trí đa chức năng cùng 6 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 4 sao.

Dù từng ghi nhận tín hiệu tích cực trong giai đoạn 2009–2010 khi phần lớn sản phẩm biệt thự tại khu Tùng Thu và Bazzar Avenue đã được tiêu thụ, dự án sau đó rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài do đầu tư dàn trải, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn và thị trường bất động sản đóng băng.

Từ năm 2012, doanh nghiệp liên tục đối mặt với áp lực chi phí lãi vay và nghĩa vụ tài chính, buộc phải xin giãn tiến độ và đề xuất các giải pháp như bán đất nền có hạ tầng để tháo gỡ khó khăn, song hiệu quả hạn chế.

Dự án từng bị yêu cầu tạm dừng triển khai vào năm 2017 trước khi được tái khởi động vào cuối năm 2020, với định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng quy mô lớn, khai thác tiềm năng của đảo Cát Bà và khu vực vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, đến năm 2025, dự án tiếp tục gián đoạn khi Vinaconex quyết định thoái vốn, trước khi được chuyển giao sang nhóm nhà đầu tư mới từ quý III cùng năm.