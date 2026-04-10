Tin vui cho người dân bị thu hồi đất để làm siêu dự án hơn 34 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 1496 về bồi thường đất để thực hiện dự án khu đô thị Olympic.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan và Tập đoàn Vingroup tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án được thành phố xác định có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng đối với Thủ đô và đã được khởi công từ ngày 19/12/2025.

Thành phố cho biết, trong quá trình triển khai, một số địa phương còn lúng túng trong việc áp dụng chính sách bồi thường về đất theo các nghị quyết của Quốc hội và HĐND TP Hà Nội cũng như các chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Việc này dẫn tới phát sinh nhiều văn bản xin hướng dẫn, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường liên quan khẩn trương nghiên cứu, thực hiện bồi thường đúng quy định, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Theo chỉ đạo của thành phố, tại dự án khu đô thị thể thao Olympic, mức bồi thường bằng tiền về đất được áp dụng bằng 2 lần mức quy định hiện hành.

Về tiến độ, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng phân khu B trong tháng 4/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 6/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đồng thời kịp thời báo cáo UBND TP. Hà Nội đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Dự án khu đô thị thể thao Olympic được khởi công ngày 19/12/2025, với quy mô hơn 9.171ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 11 xã khu vực phía nam Thủ đô gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.