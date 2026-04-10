2.267 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài qua Tây Ninh

Theo Nguyễn Tiến | 10-04-2026 - 13:40 PM | Bất động sản

Tây Ninh đã bàn giao hơn 24 km mặt bằng cao tốc TPHCM – Mộc Bài, còn 1,78 km chưa hoàn tất, dự kiến xử lý xong trong năm nay

Ngày 10-4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương được giao thực hiện dự án thành phần 4 của dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tây Ninh phấn đấu hoàn tất giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM – Mộc Bài trong năm nay. Ảnh: AH

Đến nay, tỉnh đã bàn giao 24,55/26,33 km mặt bằng, còn lại khoảng 1,78 km chưa hoàn tất. Dự kiến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được địa phương hoàn thành trong năm 2026.

Điểm đầu cao tốc TPHCM - Mộc Bài đi qua đường Vành đai 3. Ảnh: AH

Tuyến cao tốc đi qua 5 phường, xã của tỉnh Tây Ninh gồm: phường An Tịnh (4,24 km), phường Gia Lộc (7,34 km), phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh (12,6 km), xã Bến Cầu (2,4 km).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư theo chủ trương là 1.504 tỉ đồng, với 2.267 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí bồi thường được phê duyệt là 1.504 tỉ đồng. Trong khi đó, các phương án bồi thường đã được địa phương phê duyệt xác định nhu cầu vốn khoảng 3.749 tỉ đồng, tăng khoảng 2.245 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Toàn cảnh mạng lưới giao thông hàng trăm nghìn tỷ kết nối đại đô thị lớn nhất cả nước: Đường 90m, cao tốc 12 làn xe, ga rộng nhất của tuyến đường sắt 67 tỷ USD

Dự án sân golf "độc nhất" tại Việt Nam của Vinpearl đóng góp hơn 580 tỷ vào ngân sách tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Sắp mở bán Mạo Khê Riverside kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và sân bay Gia Bình

Khi "thần đèn" bó tay, số phận biệt thự cổ 26 Lê Lợi Huế sẽ ra sao?

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng

Thanh khoản chậm, căn hộ vẫn tăng giá

