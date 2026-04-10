2.267 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài qua Tây Ninh

Ngày 10-4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương được giao thực hiện dự án thành phần 4 của dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đến nay, tỉnh đã bàn giao 24,55/26,33 km mặt bằng, còn lại khoảng 1,78 km chưa hoàn tất. Dự kiến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được địa phương hoàn thành trong năm 2026.

Tuyến cao tốc đi qua 5 phường, xã của tỉnh Tây Ninh gồm: phường An Tịnh (4,24 km), phường Gia Lộc (7,34 km), phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh (12,6 km), xã Bến Cầu (2,4 km).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư theo chủ trương là 1.504 tỉ đồng, với 2.267 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí bồi thường được phê duyệt là 1.504 tỉ đồng. Trong khi đó, các phương án bồi thường đã được địa phương phê duyệt xác định nhu cầu vốn khoảng 3.749 tỉ đồng, tăng khoảng 2.245 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư ban đầu.