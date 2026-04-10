Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 7/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn TP.

Theo Kế hoạch, trong năm 2026, toàn TP dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 728,97 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031,47 tỷ đồng.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch.

Nguồn thu từ đấu giá sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần hoàn thiện các khu đô thị mới và khu dân cư nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Các đơn vị được UBND TP giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng, phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND TP để chỉ đạo.

UBND các xã, phường thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch và chủ trương của TP.

Bên cạnh đó, UBND TP giao UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật và TP, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tổ chức giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng và môi trường; đảm bảo điều kiện sớm đưa ra đấu giá; tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá các dự án, khu đất đủ điều kiện đấu giá, hoàn thành Kế hoạch được giao, sớm hoàn trả vốn đã ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thực hiện thủ tục về chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư về giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm theo quy định của pháp luật và UBND TP.

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan; các quy định của UBND TP về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.



