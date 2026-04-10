TTC Land (SCR) muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần tại Thành Thành Nam

Tài sản vận hành trở thành thước đo mới đối với các doanh nghiệp bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh đó, việc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) công bố kế hoạch sáp nhập Công ty Cổ phần Thành Thành Nam (TTN) trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 được xem là bước đi định hướng rõ hơn trong chiến lược nâng cao chất lượng tài sản và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Dòng tiền vận hành trở thành ưu tiên trong chu kỳ mới

Thực tế thị trường cho thấy, quỹ đất lớn vẫn là lợi thế quan trọng, nhưng hiệu quả khai thác quỹ đất phụ thuộc đáng kể vào tiến độ pháp lý, sức mua và điều kiện thị trường ở từng thời điểm. Điều đó khiến doanh nghiệp bất động sản ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến nhóm tài sản đang vận hành tốt, có khả năng tạo doanh thu định kỳ và hỗ trợ cân đối dòng tiền.

Các tài sản đang cho thuê, đặc biệt là nhóm bất động sản thương mại, văn phòng và tài sản khai thác ổn định giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng chống chịu trước biến động mang tính chu kỳ. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp bất động sản dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng thuần phát triển dự án sang mô hình kết hợp giữa phát triển và khai thác vận hành.

TTC Land lựa chọn bổ sung tài sản vận hành thông qua phương án hoán đổi cổ phần

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông, TTC Land dự kiến thực hiện phương án sáp nhập TTN thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần. Mục tiêu của phương án không chỉ là mở rộng quy mô tài sản, mà còn hướng đến việc bổ sung danh mục tài sản tạo dòng tiền, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu cấu trúc vốn khi không sử dụng nguồn tiền mặt. Đây là điểm đáng chú ý, bởi trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong quá trình phục hồi, việc gia tăng tài sản vận hành có thể tạo nền tảng ổn định hơn cho doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Tòa nhà TTC – Một trong những tòa nhà trọng điểm do Thành Thành Nam đang quản lý ﻿vận hành

Theo nội dung tờ trình, TTN hiện hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng diện tích sàn cho thuê hơn 42.000 m² với tỷ lệ lấp đầy cao. Tại thời điểm 31/12/2025, TTN có vốn chủ sở hữu hơn 848,8 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 1.265,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, TTC Land dự kiến trở thành cổ đông lớn sở hữu 99,60% vốn điều lệ của TTN; TTN tiếp tục hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và trở thành công ty con của TTC Land. Hoạt động kinh doanh của cả TTC Land và TTN dự kiến vẫn được duy trì bình thường sau hoán đổi. Bên cạnh yếu tố tài sản, TTN còn có kinh nghiệm trong quản lý và vận hành bất động sản thương mại. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ TTC Land trong việc khai thác hiệu quả các dự án sau khi hoàn thành.

Dự báo trong giai đoạn mới, thị trường nhiều khả năng sẽ đánh giá lại các doanh nghiệp bất động sản không chỉ qua tốc độ phát triển dự án, mà còn qua chất lượng tài sản, hiệu quả vận hành và khả năng tạo dòng tiền. Từ góc độ đó, phương án hoán đổi cổ phần TTN cho thấy TTC Land đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng trưởng thực, cân bằng hơn giữa phát triển dự án và khai thác tài sản.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đây sẽ là bước đi quan trọng trong chiến lược củng cố nội lực doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tạo nền tảng giá trị bền vững hơn cho cổ đông trong dài hạn.