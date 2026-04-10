Đại gia gốc Thanh Hóa xây vòm thép lớn nhất hành tinh góp mặt tại công trình APEC 2027: Mái thép 12.000 tấn, vượt nhịp 81m không cột, công nghệ Thụy Sĩ góp sức

Lắp dựng mái thép 12.000 tấn là một trong những hạng mục phức tạp nhất của Trung tâm Hội nghị APEC.

Sau chưa đầy 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phần mái, một trong những hạng mục phức tạp nhất của công trình.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group đầu tư với quy mô hơn 16ha đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp phục vụ Hội nghị APEC 2027 vào tháng 11/2027.

Trung tâm Hội nghị APEC được xây dựng trên tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tích hợp đầy đủ các chức năng từ hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng đến không gian biểu diễn. Điểm nhấn đặc biệt là khu phòng hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột, sẽ "soán ngôi" ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas).

Hệ mái lấy ý tưởng chủ đạo đến từ hình ảnh những con sóng không ngừng chuyển động.

Công trình có khả năng phục vụ tới 10.000 người cho các sự kiện lớn, cùng hệ thống ballroom 3.000 m2, hơn 30 phòng họp và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng 3.000 - 4.000 phóng viên. Bên cạnh đó là không gian dinner show 2.000 chỗ, nơi dự kiến trình diễn các show đẳng cấp quốc tế, tạo nên một tổ hợp hội nghị và giải trí quy mô và độc đáo hàng đầu thế giới.

Theo thiết kế, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài và 165 mchiều rộng và 40 m cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Hệ mái lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ).

Để thi công hệ mái này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul, trong đó có những modul nặng tới gần 250 tấn, được tổ hợp và lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ), cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công.

Không chỉ dừng ở quy mô, hệ kết cấu còn đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Các liên kết sử dụng bu lông cường độ cao cấp bền 10.9, kết hợp với các chốt thép gia công chính xác và hệ gối chịu lực được chôn sâu trong bê tông, đảm bảo khả năng chịu tải lớn và ổn định lâu dài cho toàn bộ công trình.

Khu phòng hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột, sẽ "soán ngôi" ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas).

Kết cấu phức tạp của phần mái của Trung tâm Hội nghị APEC nhằm hiện thực hóa ý tưởng kiến trúc giàu ý nghĩa. Lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển Phú Quốc, mái công trình được thiết kế uốn lượn, vươn rộng theo phương ngang, bao phủ không gian bên dưới mà không cần hệ cột đỡ trung tâm. Chính yêu cầu vượt nhịp lớn tới 81m cho phòng hội nghị lớn nhất thế giới, rộng 11.050 m2, đã đòi hỏi hệ kết cấu thép phải có khả năng chịu lực và phân bổ tải trọng đặc biệt lớn.

Vì vậy, toàn bộ phần mái được cấu thành từ hệ kết cấu thép đảm bảo độ vững chắc cho không gian không cột quy mô hàng đầu thế giới, vừa giữ được hình khối mềm mại như những con sóng, yếu tố tạo nên dấu ấn kiến trúc đặc trưng của công trình ven biển này.

﻿Theo đánh giá từ các chuyên gia APEC, đây sẽ là hệ thống Trung tâm Hội nghị APEC lớn và quy mô hiện đại, tầm vóc bậc nhất trong suốt 33 kỳ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thường niên. Và khi chính thức đi vào hoạt động, đây sẽ là công trình kiến tạo vị thế mới cho không chỉ đảo ngọc Phú Quốc mà cho cả quốc gia, để Việt Nam sẵn sàng đón tiếp thường xuyên các hội nghị, triển lãm và sự kiện MICE quy mô lớn của khu vực và thế giới.

Về Tập đoàn Đại Dũng – đơn vị thi công mái thép Trung tâm Hội nghị APEC – cái tên này không còn xa lạ, bởi doanh nghiệp cũng chính là đơn vị thực hiện mái vòm “Kim Quy” 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Trong năm 2026, Đại Dũng còn tham gia thi công kết cấu thép cho sân vận động Hưng Yên và nhận thông báo trúng thầu sân vận động Trống Đồng. Bên cạnh đó, các gói thầu trong hạ tầng giao thông như dự án cầu An Biên và hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị.

Ở mảng công nghiệp - năng lượng, tập đoàn này tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp 120MW. Đồng thời triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và RTG. Ngoài ra, các hợp đồng trạm biến áp và đường dây 110kV tại khu vực miền Tây và miền Nam.

Năm 2026, Đại Dũng Group đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng. Toàn giai đoạn 2026 - 2030, Đại Dũng đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỉ USD trước năm 2030, đồng thời hoàn thiện mô hình tập đoàn với 6 lĩnh vực chuyên sâu, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị các dự án công nghiệp, hạ tầng trong và ngoài nước.﻿