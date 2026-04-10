Sắp mở bán Mạo Khê Riverside kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và sân bay Gia Bình

Quảng Ninh nâng tầm hạ tầng, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Quảng Ninh khi tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89% dẫn đầu toàn quốc, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,402 USD xếp TOP 4 cả nước. Song song đó, du lịch bùng nổ với hơn 21 triệu lượt khách, doanh thu 57.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Quảng Ninh tiếp tục "lột xác" với loạt dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Trong đó phải kể đến tuyến đường ven sông 10 làn xe có tổng vốn đầu tư 6400 tỷ đồng, rộng 62m dài 40,25km. Tuyến đường kết nối từ cửa ngõ tỉnh Quảng Ninh đến nút giao Hạ Long Xanh thuộc cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đi qua các trung tâm công nghiệp trọng điểm như Mạo Khê, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long. Dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đây sẽ là "xương sống kinh tế" mới, hình thành hành lang phát triển công nghiệp – đô thị – cảng biển - khu công nghệ cao.

Quảng Ninh nâng tầm hạ tầng giao thông, mở ra chu kỳ phát triển mới

Tiếp theo là siêu dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed triển khai với hành trình dài hơn 120km, tốc độ thiết kế lên tới 350km/h. Tuyến đi qua 4 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Hạ Long chỉ còn khoảng 23 phút.

Tuyến đường sắt tốc độ cao gồm 4 nhà ga lớn: Cổ Loa - Gia Bình - Yên Tử - Hạ Long, có điểm đầu đặt tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh), điểm cuối nằm tại khu công viên công cộng phường Tuần Châu, đối diện Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Khi nền tảng vĩ mô đã hội tụ đầy đủ: tăng trưởng kinh tế TOP đầu, hạ tầng đa lớp hoàn thiện, liên kết vùng mạnh mẽ… thị trường bất động sản Quảng Ninh đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, với tâm điểm dịch chuyển rõ rệt về khu vực phía Tây, điểm trung chuyển của các mũi nhọn kinh tế hàng đầu phía Bắc.

Mạo Khê Riverside - Đại lộ phồn vinh, Đất vàng thịnh vượng

Nằm tại trung tâm phường Mạo Khê - cửa ngõ phía Tây của tỉnh, Mạo Khê Riverside được định vị như "giao điểm vàng" của toàn bộ trục phát triển mới đang hình thành. Dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố đắt giá của một bất động sản tiềm năng với thế đất hiếm: Kề sông - Cận lộ - Ngay phố.

Theo đó, Mạo Khê Riverside nằm ngay bên sông Đá Vách xanh mát, hiền hòa giúp không gian sống trong lành, thoáng đãng, giá trị ngày càng khan hiếm trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.

Không chỉ sở hữu địa thế ven sông, Mạo khê Riverside còn nằm ngay tại điểm giao thoa chiến lược giữa Quốc lộ 18 - Trục xương sống liên tỉnh hiện hữu và tuyến đường ven sông 10 làn xe đang hình thành. Từ đây, việc kết nối thẳng về Ga Yên Tử (thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh) chỉ khoảng 10 phút lái xe, mở ra khả năng liên kết nhanh chóng với toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp gia tăng giá trị thương mại – dịch vụ cho toàn khu vực.

Mạo Khê Riverside nằm ngay điểm giao thoa chiến lược Quốc lộ 18 và tuyến đường ven sông

Ở góc độ liên kết vùng, Mạo Khê Riverside sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây Quảng Ninh, đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng đi trung tâm Chí Linh và kết nối thẳng về Quế Võ, Bắc Giang chi trong 20 phút lái xe.

Dự án đồng thời nằm trong tâm điểm kết nối các khu công nghệ cao và khu công nghiệp sạch phía Tây Quảng Ninh, tiếp cận 2 sân bay Gia Bình, Cát Bi và 2 cảng biển lớn nhất miền Bắc là Cái Lân, Hải Phòng chỉ trong bán kính 30–50km. Đặc biệt khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành, khả năng kết nối tới sân bay Gia Bình dự kiến được rút ngắn đáng kể.

Trong tương lai gần, khi trục đường ven sông 10 làn xe hoàn thiện, toàn bộ dải Mạo Khê - Uông Bí - Quảng Yên sẽ trở thành trục trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị trọng điểm của Quảng Ninh. Sự cộng hưởng của vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông và công nghiệp sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ, đưa Mạo Khê Riverside trở thành điểm đến sôi động của dòng dân cư và hoạt động giao thương trong khu vực.

Dự án cũng nằm ngay lõi trung tâm phường Mạo Khê - khu có mật độ dân cư đông đúc và mức sống cao. Trong vòng 10 phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ tiện ích hiện hữu như hệ thống trường học, chợ, cơ quan hành chính, siêu thị và khu vui chơi giải trí.

Dự án sở hữu pháp lý rõ ràng với sổ đỏ từng lô, hạ tầng đã hoàn thiện và sẵn sàng chuyển nhượng ngay. Kết hợp với chính sách bán hàng linh hoạt như chiết khấu ngay 1,5% cho 30 khách hàng đầu tiên, tiến độ thanh toán giãn 2 năm với mỗi đợt chỉ từ 5% giá trị lô đất, chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm hoặc vay ngân hàng để nhận hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Trong bối cảnh bất động sản Quảng Ninh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ cú hích hạ tầng và liên kết vùng, Khu dân cư Vĩnh Hồng - Mạo khê Riverside là lựa chọn đón đầu xu hướng. Đây không chỉ là khu đô thị biểu tượng mới của khu vực mà còn là tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ trong tương lai gần.

