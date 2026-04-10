Khi "thần đèn" bó tay, số phận biệt thự cổ 26 Lê Lợi Huế sẽ ra sao?

Theo Q.Nhật | 10-04-2026 - 11:10 AM | Bất động sản

Do biệt thự cổ nằm trên đường Lê Lợi không đáp ứng an toàn để "thần đèn" di dời, Huế quyết định đập bỏ để xây khách sạn cao cấp.

Ngày 10-4, Văn phòng UBND TP Huế cho biết thành phố đã thống nhất chủ trương tháo dỡ ngôi biệt thự tại số 26 Lê Lợi, công trình có từ thời Pháp thuộc, để phục vụ dự án xây dựng khách sạn cao cấp.

Ngôi biệt thự cổ 26 Lê Lợi sẽ được phá bỏ để xây khu khách sạn cao cấp.

Trước đó, ngày 6-4, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu đất ven bờ Nam sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền (phường Thuận Hóa). Dự án được triển khai trên hai khu đất số 22 - 24 Lê Lợi và 26 - 30A Lê Lợi, với tổng diện tích gần 10.700 m².

Biệt thự này không phải là công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở Huế.

Khu đất này từng là trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị như Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế. Sau khi các đơn vị chuyển về khu hành chính tập trung tại phường Vỹ Dạ khoảng 4 năm trước, các công sở cũ bị bỏ hoang và xuống cấp.

Căn biệt thự này đã có sự xuống cấp, không đáp ứng an toàn để "thần đèn" di dời.

Dự án khách sạn có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỉ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí liên quan), nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Liên quan đến biệt thự số 26 Lê Lợi – từng là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết công trình này không nằm trong danh mục kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu của thành phố.

Trước đó, vào năm 2022, TP Huế từng đề xuất phương án di dời biệt thự sang khu đất đối diện nhằm bảo tồn, kết nối không gian đi bộ ven sông Hương. "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TPHCM) cũng đã khảo sát và lập phương án di dời.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế, chất lượng công trình không đảm bảo an toàn để di dời hoặc tiếp tục sử dụng. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, công trình xuống cấp nghiêm trọng, nên thành phố quyết định tháo dỡ.

Theo UBND TP Huế, việc triển khai dự án khách sạn cao cấp nhằm chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ "đất vàng" và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông Hương.


