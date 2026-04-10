Vingroup dự kiến niêm yết 350 triệu USD trái phiếu lên sàn chứng khoán Áo

Theo Sơn Nhung | 10-04-2026 - 20:52 PM | Bất động sản

Trái phiếu này đi kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl (VPL) thuộc quyền sở hữu của Vingroup

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt một số nội dung liên quan trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế.

Theo đó, Vingroup dự kiến niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Viena - Áo. Tổng giá trị phát hành là 350 triệu USD, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm.

Đây là loại trái phiếu "không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm" và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành; có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl (VPL) thuộc quyền sở hữu của Vingroup.

Vingroup dự kiến niêm yết 350 triệu USD trái phiếu lên sàn chứng khoán Áo- Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị Vinhomes Central Park thuộc Tập đoàn Vingroup.

Hội đồng Quản trị Vingroup cũng đã thông qua việc ký kết các hồ sơ quan trọng, gồm: Hợp đồng mua trái phiếu với các tổ chức quản lý giao dịch chính, các thỏa thuận với đại lý và tài liệu liên quan.

Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Vingroup - được ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quyết định các điều khoản cụ thể dựa trên tình hình thực tế và ký kết các văn bản pháp lý liên quan để hoàn tất đợt phát hành.

Năm 2025, Vingroup ghi nhận tổng giá trị trái phiếu dài hạn là 94.344 tỉ đồng, trong đó có 3 gói trái phiếu hoán đổi.

Năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần 450.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 25.000 tỉ đồng - tăng lần lượt 35,6% và 125,9% so năm 2025, là mức kỷ lục nếu đạt được.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 10-4, VIC đã tăng gần 2%, lên hơn 151.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

