'Cửa đóng then cài' tại BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau 4 tháng khánh thành

Ngày 10/4, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai dự án bệnh viện cơ sở 2 chậm đưa vào hoạt động do tồn tại kéo dài gần 10 năm, phát sinh sai phạm ngay từ giai đoạn đầu, quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận là thừa nhận, chấp nhận những sai phạm đã xảy ra để làm cơ sở đề ra giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, cần xác định rõ: những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh việc sau này bị quy trách nhiệm vì “biết sai vẫn làm” trong quá trình giải quyết tồn đọng”, Bộ trưởng thông tin. (Ảnh: Tiến Cường)