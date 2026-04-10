Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cà Mau: Đường mới sửa sụp lún, phong tỏa khẩn cấp

Theo Tân Lộc | 10-04-2026 - 16:09 PM | Bất động sản

Một đoạn đường nhựa ở xã Cái Nước (Cà Mau) vừa mới nâng cấp, đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, nay bất ngờ sụp lún trong đêm, giao thông khu vực tạm thời bị chia cắt.

Ngày 10/4, một lãnh đạo UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụp lún đoạn đường nhựa trong đêm, làm giao thông khu vực này bị chia cắt.

Theo đó, sự cố sạt lở, sụp lún tuyến đường xảy ra vào rạng sáng ngày 9/4, thuộc địa bàn ấp Khánh Tư, xã Cái Nước. Tại hiện trường, đoạn đường nhựa bị sụp lún hoàn toàn có chiều dài khoảng 30m, sâu từ 0,5m - 1,2m. Quanh vị trí này vẫn còn nhiều rãnh nứt.

Sự cố xảy ra vào đêm, không có người đi lại, không gây ra thiệt hại về người và tài sản của người dân. Tuy nhiên, đoạn đường bị hư hỏng nặng, khiến các phương tiện và người dân không thể đi lại qua khu vực này.

Theo địa phương, tuyến đường bị sạt lở mới được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024, từ ngân sách ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện Cái Nước (cũ).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã tạm phong tỏa đoạn đường, cử lực lượng đặt cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng khác an toàn hơn, và xác định nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia gốc Thanh Hóa xây vòm thép lớn nhất hành tinh góp mặt tại công trình APEC 2027: Mái thép 12.000 tấn, vượt nhịp 81m không cột, công nghệ Thụy Sĩ góp sức

Tin vui cho người dân bị thu hồi đất để làm siêu dự án hơn 34 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đường nối ra biển đẹp nhất TP.HCM trước ngày mở rộng 8 làn xe

16:09 , 10/04/2026
Sunshine Group xây tổ hợp dẫn đầu phân khúc Branded Residences tại toạ độ đắt giá bậc nhất Tây Hồ Tây

16:05 , 10/04/2026
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao 47ha đất tại "đảo tỷ phú" 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam để làm 14 tòa chung cư cao 30 tầng

15:59 , 10/04/2026
Thị trường nhà đất ngoại thành giảm giá cục bộ do cắt lỗ

15:58 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên