Sunshine Group xây tổ hợp dẫn đầu phân khúc Branded Residences tại toạ độ đắt giá bậc nhất Tây Hồ Tây

Được phát triển với tầm nhìn trở thành tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi có quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng, lớn bậc nhất Thủ đô hiện nay. Tuy nhiên, quy mô không phải là điểm cốt lõi. Dự án của Sunshine Group đặt tham vọng thiết lập những chuẩn mực chưa từng có trong phân khúc Branded Residences, khi mỗi sản phẩm không đơn thuần là “căn hộ” , mà là một ‘gallery sống’ , nơi kiến trúc giao thoa với thời trang, nội thất được thiết kế như một bộ sưu tập Haute Couture, và từng chi tiết đều được chế tác tinh tế như một món trang sức quý.

Tâm điểm của chuẩn mực này là bộ sưu tập dinh thự trên không xa xỉ, trong đó đỉnh cao là các căn VVIP thông tầng với diện tích lớn nhất lên tới hơn 1800 m², chiếm trọn một mặt sàn toà tháp. Không gian sống không còn giới hạn bởi cấu trúc căn hộ, mà mở ra như những “lãnh địa” riêng tư tuyệt đối giữa tầng không: bể bơi vô cực, vườn thượng uyển, thang máy riêng vào tận căn hộ cùng tầm nhìn panorama trải dài từ Hồ Tây, sông Hồng đến toàn bộ lõi đô thị Tây Hồ Tây.

Ở cấp độ đó, mỗi tư dinh trên không không chỉ là nơi ở, mà là một dạng tài sản định danh vị thế. Điều này cũng lý giải vì sao Noble West Lake Ha Noi được xây dựng trên nền tảng hợp tác với các thương hiệu nội thất Haute Couture, các biểu tượng siêu xe danh tiếng và các đơn vị vận hành quốc tế Top 5 thế giới. Đây không đơn thuần là những cái tên, mà là hệ quy chiếu toàn cầu, nơi mỗi không gian sống được “may đo” như một “tuyệt tác” mang tính sưu tầm, với độ khan hiếm gần như tuyệt đối ngay cả trong phân khúc Branded Residences thế giới.

Vị trí của Noble West Lake Ha Noi trong vành đai dự án đang được Sunshine Group triển khai tại Ciputra

Cộng hưởng cùng kiến trúc và dịch vụ, vị trí được xem là yếu tố tạo thế “kiềng ba chân” để định hình đẳng cấp và giá trị di sản. Tọa lạc tại mặt tiền khu đô thị quốc tế Ciputra, tiếp giáp trục Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi, Noble West Lake Ha Noi đồng thời ôm trọn một phần công viên trung tâm 65ha – một trong những không gian xanh quy mô lớn hiếm hoi còn lại trong nội đô.

Noble West Lake Ha Noi là một toạ độ sống mang tính biểu tượng, nơi giá trị được kiến tạo bền vững cùng sự chuyển mình của Tây Hồ Tây - trung tâm kinh tế mới của Thủ đô

Sự đắt giá của vị trí này nằm ở "tính nhịp điệu": Chỉ với vài bước chân, cư dân có thể chạm vào sự xa hoa của các thương hiệu quốc tế tại Lotte Mall, nhưng ngay khi trở về, họ lại được bao bọc bởi một dải xanh bất tận của vành đai xanh với công viên 65ha gần kề và công viên Phú Thượng gần 20ha ngay cạnh Ciputra. Đây chính là một trong những quỹ đất cuối cùng có thể dung hòa được hai giá trị tưởng chừng đối lập: sự tiện nghi của các dịch vụ thương mại sầm uất và sự riêng tư của một "ốc đảo" sinh thái thanh bình.

Vị trí ô đất CT5-6 tại Khu đô thị Ciputra, địa điểm toạ lạc Noble West Lake Ha Noi (Ảnh trước khi dự án khởi công).

Và không thể không nói về tầm view. Những cư dân tương lai của Noble West Lake Ha Noi sẽ sở hữu một đặc quyền khó có thể định giá: quyền ngắm nhìn mặt nước mênh mông của Hồ Tây thơ mộng, hay dòng chảy lịch sử của Sông Hồng lộng gió, hay công viên nội khu và những mảng xanh khoáng đạt của Ciputra, hoặc cũng có thể là các dự án ngàn tỷ nơi trung tâm CBD Tây Hồ Tây sôi động - biểu tượng của quyền lực kinh tế, tài chính và ngoại giao quốc tế.

Khi Tây Hồ Tây đang vươn lên thành toạ độ trung tâm mới trên bản đồ tái thiết Hà Nội, Noble West Lake Ha Noi không chỉ là một tổ hợp nhà ở cao tầng; đó là điểm hội tụ của mọi giá trị tinh túy nhất mà dải đất Tây Hồ Tây ban tặng. Là tâm điểm kết nối hai trục giá trị lớn nhất của Hà Nội: Hồ Tây – không gian di sản ngàn năm và sông Hồng – trục phát triển chiến lược trong tương lai, đây cũng sẽ là mảnh ghép đẹp nhất để hoàn thiện bức tranh đô thị Ciputra - toạ độ thượng lưu danh giá bậc nhất của Hà Nội sau gần 30 năm kiến tạo.