Siêu cầu vượt An Khánh, Metro số 5 tăng tốc…cuộc đua BĐS dọc Đại lộ Thăng Long ngày càng “gay cấn”

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) được UBND TP Hà Nội phê duyệt và có thời gian thực hiện thi công trong giai đoạn 2022-2026. Từ cuối tháng 2/2025, dự án bắt đầu được khởi công sau khi hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Với tầm nhìn quy hoạch chiến lược, dự án Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long là trục “xương sống” trong hệ thống vành đai vùng Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, giảm tải cho khu trung tâm và thúc đẩy tăng trưởng đô thị về phía Tây.

Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long - vành đai 3.

Sau gần một năm khởi công, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, đang đồng loạt thi công kết cấu hầm kín, hầm hở, tường chắn bê tông cốt thép, cùng các hạng mục đắp nền đường, thoát nước, chiếu sáng và giao thông tạm.

Hiện, nhiều trụ cầu, cầu nhánh tuabin, đường dẫn vòng xuyến đã được hoàn thành, hạng mục hầm chui trực thông từ đường Hoàng Tùng đang được thi công khẩn trương. Đại công trường của dự án đang hoạt động hết công suất, tăng tốc để hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Sau khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng thúc đẩy hình thành các khu đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội, góp phần hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch Thủ đô.

Cùng với nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, những ngày qua dọc Đại Lộ Thăng Long, Metro số 5 Hòa Lạc – Văn Cao cũng đang tấp cập xây dựng. Tuyến đường sắt đô thị số 5 có tổng chiều dài khoảng 39,6km, gồm các đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất; với 20 ga và 2 depot đặt tại Sơn Đồng và Hòa Lạc.

Tuyến metro số 5 sẽ đóng vai trò là trục giao thông quan trọng phía Tây Thủ đô, kết nối trung tâm Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Khởi công từ ngày 19/12/2025, tới nay, Metro số 5 hiện tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất các điều kiện cần thiết để chuẩn bị khởi công các gói thầu đầu tiên theo đúng lộ trình.

Metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) – tuyến huyết mạch kết nối trung tâm với hành lang đô thị phía Tây.

Đây được xem là một trong những tuyến giao thông có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cấu trúc đô thị phía Tây, khiến xu hướng dịch chuyển nhu cầu sống, làm việc và đầu tư gắn với giao thông công cộng tại khu vực Tây Thủ đô trở nên rõ nét.

Rào chắn để xây dựng Metro số 5 dọc Đại Lộ Thăng Long.

Có thể nói, sau khi hoàn thành nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, Metro số 5 Hòa Lạc – Văn Cao kết nối vào Đại Lộ Thằng Long và hệ thống Vành đai 3 – 3.5 – 4 đang được triển khai mạnh mẽ. Cùng với các tuyến đường hiện hữu như Lê Trọng Tấn, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo kéo dài, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông… sẽ tạo thành chuỗi giao thông liên hoàn, đồng bộ và mở ra hành lang phát triển đô thị hoàn toàn mới.

Với triển vọng phát triển vượt bậc, khu vực này cũng tỏa sức hấp dẫn mạnh mẽ lôi cuốn giới đầu tư bất động sản. Những tên tuổi hàng đầu trên thị trường đã chọn nơi đây làm bến đỗ, đáng chú ý như Vinhomes với Vinhomes Green Bay giai đoạn 1-2, MIK Với The Matrix One 1-2, Tập đoàn Geleximco với dự án Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn…

Đặc biệt, khi hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện, cuộc đua ra hàng bất động sản dọc Đại Lộ Thăng Long cũng ngày càng sôi động. Ở phân khúc căn hộ chung cư, CTCP Xây dựng CDC (mã: CCC) vừa khởi công dự án Mỹ Đình Pearl giai đoạn 3 (Pearl 3), thuộc Tổ hợp Mỹ Đình Pearl ở phía Tây Hà Nội vào ngày 7/4. Quy mô công trình gồm 1 toà tháp cao 38 tầng và 2 tầng hầm liên thông, nằm trên khu đất rộng 3,8 ha, mật độ xây dựng 18,25%.

Xuôi về khu vực An Khánh, Dự án Imperia Sky Park do MIK Group phát triển đang trở thành điểm nóng mới của thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội. Dự án có quy mô 6 tòa căn hộ cao tầng trên quỹ đất hơn 4 ha. Hiện dự án đang được chào khách với giá khoảng 100 triệu đồng/m2. Cách đó không xa, dự án chung cư An Bình HomeLand tại Khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn của Chủ đầu tư Geleximco đã chính thức mở bán ra thị trường với mức giá trên dưới 75 triệu đồng/m2.

Cùng với căn hộ chung cư, cuộc đua bất động sản thấp tầng gia nhập thị trường. Sau gần chục năm im ắng, mới đây Sudico đã khởi động kinh doanh dự án Nam An Khánh trở lại với nhiều diện tích đất thương phẩm. Dự án Khu đô thị Nam An Khánh của Sudico có quy mô khoảng 290ha, dự án đã được Sudico đầu tư xây dựng cách đây hơn 10 năm về trước, một số phân khu dự án đã đi vào hoạt động.

Đang mở bán rầm rộ nhất phải kể đến An Khánh Economy với quy mô 5ha nằm giữa lòng Bắc An Khánh, bao quanh là khu nhà giàu Mailand Hanoi city, Splendora, An Lạc Green Symphony...Dự án này sẽ có các sản phẩm biệt thự 114 – 193m2 với mức giá chỉ từ 30 tỷ đồng. Đặc biệt, do là đất đấu giá nên các căn biệt thự tại đây có tỷ lệ xây dựng rất cao lên đến 80-100%, so với mức trung bình biệt thự tỉ lệ xây dựng chỉ 30-40%.

Cùng với đó, Hà Đô cũng tiếp tục ra hàng còn lại của Dự án Hà Đô Charm Villa. Trong thời gian tới, nhiều khả năng Giai đoạn 2 của KĐT Mailand Bắc An Khánh do tập đoàn Sovico & Địa Ốc Phú Long phát triển cũng sẽ triển khai khu thấp tầng trên quỹ đất hơn hơn 80ha còn lại của khu Bắc An Khánh.

Giữa những "ông lớn" đã định hình tên tuổi, nhiều khu đô thị mới bắt đầu ra hàng đang khiến cho cuộc đua bất động sản dọc trục Đại Lộ Thăng Long thêm phần sôi động. Chỉ khoảng 2 năm tới khi các công trình hạ tầng dần hoàn thiện, khu vực Bắc An Khánh – Nam An Khánh nói riêng và dọc trục Metro số 5 nói riêng sẽ vẽ nên diện mạo đô thị mới năng động. Bên cạnh đó, giới đầu tư bất động sản còn kỳ vọng khi các tuyến đường này được hình thành sẽ làm nóng lên thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.