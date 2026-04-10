Căn hộ Sun Group Nam Hà Nội ghi điểm với hệ tiện ích vượt chuẩn

Hòa cùng nhịp đập sôi động của thị trường bất động sản phía Nam Thủ đô, đại đô thị Sun Urban City đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư ngay khi vừa ra mắt 4 tháp cao tầng mới Park Residence, tọa lạc tại giao lộ kim cương giữa hai trục đường huyết mạch 36m và 50m, tâm điểm của phân khu Flora Avenue.

Vị trí "vàng" này giúp cư dân dễ dàng kết nối với hệ tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, kiến tạo môi trường sống tiện nghi.

Điểm chạm cân bằng giữa thư thái và náo nhiệt

Ngay trước ngưỡng cửa các tòa Park Residence là đại lộ hoa quy mô 10ha, rợp sắc mai anh đào và ban Tây Bắc, tạo nên dải cảnh quan rực rỡ bốn mùa. Không gian này kết nối trực tiếp với hồ cảnh quan rộng hơn 16ha, hình thành một "cỗ máy điều hòa khí hậu" tự nhiên giữa lòng đô thị. Sự đan xen giữa mặt nước, thảm xanh và không gian công cộng giúp hình thành môi trường sống thoáng đãng, dễ chịu - nơi cư dân có thể tái tạo năng lượng, thư giãn tinh thần, kết nối cộng đồng sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.

Đại lộ hoa cùng hồ cảnh quan ngay kế cận các tòa cao tầng Park Residence. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Rời không gian nội khu yên bình, chỉ với 5-10 phút di chuyển, cư dân đã có thể hòa mình vào bầu không khí sôi động tại 5 đại công viên quy mô lớn. Ngay kế cận Park Residence là Công viên Sun World đã vận hành - tổ hợp giải trí với các trò chơi hiện đại lấy cảm hứng từ không gian văn hóa múa rối nước đặc sắc. Cách đó vài bước chân, Công viên Thể thao quy mô 22 ha kiến tạo một phong cách sống giàu năng lượng với chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế từ nhà thi đấu đa năng, hệ thống sân tennis, pickleball, cầu lông, bóng đá đến các cung đường chạy bộ…

Cũng trên trục kết nối này, Công viên Sinh thái như một "cánh rừng" thu nhỏ, được bao phủ bởi thảm thực vật đa tầng tán, đan xen cùng hồ cảnh quan và các khoảng xanh mở, là điểm hẹn lý tưởng cho các buổi cắm trại, dã ngoại cuối tuần, nơi con trẻ được tự do vui chơi và khám phá thế giới tự nhiên.

Chuỗi công viên chủ đề định hình nhịp sống giải trí, nghỉ dưỡng sôi động. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài ra, Công viên Văn hóa và Công viên Lễ hội mở ra một "thiên đường hội hè", nơi các hoạt động giải trí và sự kiện được tổ chức xuyên suốt. Từ trục đại lộ dài 1.5km, rộng 150m mang đậm sắc màu Việt Nam tại công viên Lễ hội, dòng trải nghiệm được nối dài liền mạch tới Công viên Văn hóa, không gian cộng đồng hội tụ hoạt động giải trí nghệ thuật hiện đại. Nhịp sống tại đây đặc biệt sôi động về đêm với các lễ hội pháo hoa, sự kiện âm nhạc, các show nhạc nước… thường xuyên diễn ra dịp cuối tuần.

Theo tiến độ, các đại công viên dự kiến vận hành đồng bộ từ năm 2027, không chỉ nâng chuẩn trải nghiệm sống cho cư dân mà còn là phễu hút dòng khách quy mô lớn đổ về Sun Urban City, kích thích mạnh mẽ các dịch vụ lưu trú và thương mại. Đây chính là nguồn cầu thực giúp bất động sản Park Residence sinh lời ổn định và gia tăng giá trị bền vững.

An tâm sống trọn với hệ thống giáo dục - y tế toàn diện

Một trong những mảnh ghép góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Park Residence chính là hệ thống giáo dục được đầu tư bài bản, khẳng định vị thế trung tâm tri thức phía Nam Thủ đô. Ngay liền kề các tòa căn hộ là trường mầm non, tiểu học và Học viện Sun Group quy mô 7.000 học viên, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi lứa tuổi. Không dừng lại ở đó, cư dân Park Residence còn được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện từ các trường liên cấp 1-2-3 và Khu đô thị Đại học Nam Cao - nơi hội tụ các cơ sở giáo dục hàng đầu như Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Cao đẳng Y dược Bạch Mai…

Căn hộ Park Residence thiết kế tối ưu công năng, linh hoạt khai thác. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với giáo dục, hạ tầng y tế cũng được phát triển đồng bộ, mang đến sự an tâm cho mọi thành viên trong gia đình. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe được đáp ứng trọn vẹn với trung tâm người cao tuổi, Bệnh viện Mặt trời, đặc biệt là lợi thế kết nối nhanh chóng đến các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cùng với lực cầu ở thực sẵn có từ khu vực được ví "thủ phủ khu công nghiệp", hạ tầng y tế và giáo dục phía Nam Hà Nội đang kéo theo làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ, giảng viên… gia tăng nhu cầu an cư, đặc biệt với các sản phẩm căn hộ được quy hoạch và đầu tư bài bản. Theo ghi nhận từ các môi giới khu vực, phân khúc căn hộ cao tầng tại Sun Urban City đang thu hút đáng kể nhóm khách thuê này, đặc biệt là người nước ngoài.

Các tòa căn hộ Park Residence nằm tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Do đó, quỹ căn hộ thuộc các tháp cao tầng mới Park Residence được nhiều nhà đầu tư dự đoán có khả năng đón dòng tiền ngoại nhờ lợi thế pháp lý vượt trội, đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Với chiều cao trần gần 5m và thiết kế thông minh "2 trong 1", các căn hộ tại đây cho phép gia chủ tối ưu hóa diện tích sinh hoạt, linh hoạt biến đổi công năng và gia tăng giá trị sử dụng thực tế, phù hợp với nhóm khách hàng ngoại có tiêu chuẩn cao và nhu cầu "cá nhân hóa" không gian sống.

Trong tương lai, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm Hà Nội chỉ còn khoảng 8 phút. Cộng hưởng cùng quy hoạch sân bay vùng thủ đô tại Ninh Bình, hạ tầng giao thông ngày càng phát triển được kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng cư dân dịch chuyển về khu vực. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu căn hộ tại Park Residence được xem là lựa chọn tối ưu giúp các nhà đầu tư "đón sóng" tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội.

Chủ đầu tư vừa công bố chính sách bán hàng mới của Park Residence (tòa P24, P25, P26) với loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng thanh toán sớm được hưởng chiết khấu lên đến 12% (không muộn hơn ngày 25/04/2026), cộng thêm 5% chiết khấu không vay, 1% chiết khấu bảo lãnh ngân hàng và 1% chiết khấu Early Bird, nâng tổng ưu đãi tối đa lên đến 19%. Ngoài ra, các khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng (không muộn hơn 31/10/2028), mở ra cơ hội làm chủ dòng tiền và gia tăng lợi ích tài chính rõ rệt cho nhà đầu tư.