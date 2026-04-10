Việt Nam sắp hoàn thành cây cầu dây văng sở hữu nhịp chính 300m, tĩnh không thông thuyền cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

10-04-2026

Cầu Phước Khánh (thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành) là cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, công trình này sẽ hợp long vào giữa tháng 5 và hợp long nhịp chính vào giữa tháng 6.

Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (nguồn ảnh: Phạm Tùng/Báo Đồng Nai).

Ngày 8/4, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC) cho biết, gói thầu J3-1 của cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đến nay đã hoàn thành hơn 96% khối lượng theo hợp đồng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hợp long vào giữa tháng 5 và hợp long nhịp chính vào giữa tháng 6, trước khi chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, hướng tới mục tiêu thông xe vào khoảng tháng 7/2026.

Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình có tổng chiều dài 3.186 m, rộng gần 22 m, quy mô 4 làn xe, thiết kế tốc độ 100 km/h. Điểm nhấn kỹ thuật là nhịp chính dài 300 m cùng tĩnh không thông thuyền 55 m – mức cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Thiết kế này bảo đảm hành lang an toàn cho tàu có trọng tải đến 30.000 tấn lưu thông vào các cảng thượng nguồn, đặc biệt là cụm cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Các trụ cầu cũng được tính toán chịu lực va chạm từ tàu biển trên 20.000 tấn.

Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành dài gần 58 km. Đến nay, khoảng 55 km đã hoàn thành, trong đó 30 km đã được đưa vào khai thác tạm thời. Cầu Phước Khánh được xem là “mắt xích” quan trọng để khép kín toàn tuyến. Việc đảm bảo mốc hợp long được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề quyết định cho mục tiêu thông xe toàn tuyến trong quý III/2026.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Tây đến sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời tạo động lực phát triển cho toàn khu vực phía Nam.

Trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, công trình xây dựng cầu Phước Khánh trước đây thuộc gói thầu J3 của dự án. Quá trình triển khai thực hiện gói thầu gặp nhiều vướng mắc, liên danh nhà thầu đã dừng thi công khi gói thầu chưa hoàn thành.

VEC sau đó đã chấm dứt hợp đồng gói thầu J3 và lập gói thầu J3-1 thay thế. Gói thầu J3-1 là một trong những gói thầu hoàn thành cuối cùng của dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.


Đại gia gốc Thanh Hóa xây vòm thép lớn nhất hành tinh góp mặt tại công trình APEC 2027: Mái thép 12.000 tấn, vượt nhịp 81m không cột, công nghệ Thụy Sĩ góp sức

Tin vui cho người dân bị thu hồi đất để làm siêu dự án hơn 34 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chi gần 7 tỷ làm một điều đặc biệt cho hàng trăm học sinh

2.267 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài qua Tây Ninh

Sắp mở bán Mạo Khê Riverside kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và sân bay Gia Bình

Khi "thần đèn" bó tay, số phận biệt thự cổ 26 Lê Lợi Huế sẽ ra sao?

