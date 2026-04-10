Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chi gần 7 tỷ làm một điều đặc biệt cho hàng trăm học sinh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (nguồn ảnh: Báo Tuyên Quang).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nấm Dẩn tổ chức lễ khởi công Nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn.

Công trình được triển khai nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031 và hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026.

Nhà lưu trú được xây dựng trên diện tích hơn 230 m², quy mô 3 tầng với 5 gian cùng các hạng mục phụ trợ, tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng. Nguồn vốn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Dự án do UBND xã Nấm Dẩn làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Trung tâm Triển lãm Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 2/9/2026, đúng dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của nhà trường, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

