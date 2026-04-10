Clubhouse Onsen tại Charmora City mang đặc quyền khoáng nóng tới Nam Nha Trang

Đưa "Hakone thu nhỏ" về Nam Nha Trang

Nhật Bản vốn nổi danh toàn cầu với văn hóa tắm khoáng nóng, sở hữu tới hơn 27.000 suối khoáng và thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm đến trải nghiệm để chăm sóc sắc đẹp, phục hồi sức khỏe và nâng cao thể trạng.

Những cơ sở tắm khoáng nóng cũng góp phần vào sự đa dạng và gia tăng nguồn thu của ngành du lịch tại Nhật Bản. Theo Tạp chí Du lịch Sức khỏe Quốc tế, từ những năm 2019, khách du lịch tới Nhật Bản để chăm sóc sức khỏe đã chi trung bình 2.192 USD cho mỗi chuyến đi, trong khi con số này ở khách du lịch bình thường là 1.436 USD. Năm 2025, khách quốc tế tới xứ sở Mặt trời mọc đã vượt 40 triệu lượt, dẫn đến tình trạng quá tải tại các khu tắm Onsen. Vì vậy dù vé vào cửa onsen công cộng chỉ khoảng 3 USD, nhiều người sẵn sàng trả hàng trăm USD để có bồn tắm riêng trong phòng khách sạn.

Từ lâu, giới tinh hoa Việt Nam vô cùng kỹ tính trong việc tận hưởng cuộc sống vẫn luôn khát khao sở hữu những không gian trị liệu riêng tư, đẳng cấp như tại "thiên đường" Hakone, để xua tan mệt mỏi và ngâm mình trong làn nước ấm bất cứ lúc nào.

Tại Nha Trang, khát khao đó đang dần được hiện thực hóa trọn vẹn tại The Onsen – Charmora City với Clubhouse Onsen ven sông lớn bậc nhất Việt Nam. Lần đầu tiên tại phố biển, nguồn khoáng nóng tự nhiên giàu khoáng chất với tác dụng làm đẹp, cải thiện sức khỏe xương khớp được đưa trực tiếp vào một khu đô thị. Nguồn khoáng quý giá này mở ra một kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe thượng lưu, biến mỗi ngày sống tại Charmora City chẳng khác nào một kỳ nghỉ dưỡng trị liệu 5 sao.

Kiến trúc Clubhouse Onsen là sự giao hòa giữa phong cách hiện đại, tối giản và hơi hướng Nhật Bản. Ảnh phối cảnh

Nằm duyên dáng bên dòng sông Quán Trường thơ mộng, kiến trúc Clubhouse Onsen là sự giao hòa giữa phong cách hiện đại, tối giản và hơi hướng Nhật Bản. Công trình nổi bật với những đường cong mềm mại chạy dọc bờ sông, hệ mái gỗ lớn mộc mạc cùng các vách kính trong suốt giúp tối đa hóa tầm nhìn ra mặt nước và đón ánh sáng tự nhiên.

Cư dân The Onsen, đặc biệt tại tòa tháp Onsen 3 sẽ nhận được đặc quyền tận hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe quy mô gồm hai tầng chuyên biệt với tổng diện tích sàn hơn 3.000 m2. Được kiến tạo như một thiên đường nghỉ dưỡng tại gia, nơi đây mang đến chuỗi liệu trình khoáng nóng và thư giãn đa dạng, giúp tái tạo năng lượng toàn diện sau mỗi ngày dài.

Điểm nhấn của tổ hợp này là sự giao hòa giữa không gian thư giãn sang trọng và thiên nhiên ven sông khoáng đạt. Thiết kế mở tinh tế cùng tầm nhìn trực diện dòng sông giúp cư dân tận hưởng cảm giác tĩnh tại, xoa dịu mọi căng thẳng giữa nhịp sống đô thị. Sự kết hợp khéo léo giữa các khu vực trị liệu, làm đẹp và không gian ẩm thực cao cấp đã đưa Clubhouse trở thành một biểu tượng wellness tiên phong, khẳng định giá trị sống thượng lưu và độc bản của đảo an cư Elite Island thuộc Charmora City.

Đặc quyền 365 ngày tại clubhouse onsen ven sông tiên phong

Được phát triển bởi Sun Group, Charmora City tự tin kế thừa tiêu chuẩn quốc tế mà nhà phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam đã gây dựng với Hilton Quang Hanh Onsen Resort. Khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư và vận hành từ 2020 là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) tại Việt Nam. Điểm nhấn của Hilton Quang Hanh Onsen Resort là mỗi hạng phòng đều được trang bị bể onsen riêng cùng hệ thống xông nóng - lạnh, nơi du khách tận hưởng liệu trình khoáng nóng trọn vẹn và riêng tư.

Charmora City kế thừa tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc tế từ Hilton Quang Hanh Onsen Resort. Ảnh phối cảnh

Với sự kết hợp giữa tài nguyên khoáng nóng tự nhiên và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, Clubhouse Onsen tại Charmora City kỳ vọng mang lại dấu ấn khác biệt cho du lịch Nha Trang.

Đối với cộng đồng cư dân Charmora City, tổ hợp Clubhouse trị liệu đẳng cấp này chính là mảnh ghép tiện ích hoàn hảo tô điểm thêm cho giá trị của ba tòa tháp Onsen 1, Onsen 2 và Onsen 3. Mang khát vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của Nha Trang, thiết kế các tòa tháp được "chấp bút" bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu Broadway Malyan, tạo nên sự giao thoa hoàn mỹ giữa di sản quá khứ và nhịp sống hiện đại. Lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa bản địa, mỗi công trình sở hữu khối đế vững chãi mang tinh thần kiến trúc Champa, rồi vươn dần lên đỉnh tháp bằng những đường nét thanh thoát của ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Ba tòa tháp Onsen sở hữu vị trí giao lộ vàng kết nối không gian an cư sinh thái và nhịp sống rực rỡ. Ảnh phối cảnh

Với vị trí "giao lộ vàng" cửa ngõ Elite Island, dự án mở ra không gian an cư sinh thái yên bình nhưng vẫn kết nối trực tiếp đến nhịp sống rực rỡ, vui chơi giải trí suốt ngày đêm của Festival Island. Từ ban công nhà mình, cư dân có thể thu trọn tầm nhìn panorama 360 độ ngắm biển, sông, núi và chiêm ngưỡng trọn mỹ cảnh pháo hoa rực rỡ tại các show diễn đẳng cấp quốc tế sẽ được Sun Group đầu tư trong tương lai gần.

"Cùng với dịch vụ quản lý vận hành chuẩn quốc tế từ Sun Paradise Land và sự đa dạng trong loại hình sản phẩm, từ căn studio linh hoạt đến các căn hộ ba phòng ngủ giới hạn vô cùng cao cấp, The Onsen đáp ứng xuất sắc ba giá trị vàng: Sống đủ đầy (Live) - Làm việc thuận tiện (Work) - Giải trí đỉnh cao (Play)", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) khẳng định.

The Onsen đáp ứng xuất sắc ba giá trị vàng Live – Work – Play dưới sự vận hành từ Sun Paradise Land. Ảnh phối cảnh

Song song đó, pháp lý vững chắc giữa quỹ đất trung tâm đang ngày một khan hiếm cũng giúp nhà đầu tư yên tâm với giá trị kép của sản phẩm. Mỗi căn hộ vừa đóng vai trò "second home" để nghỉ dưỡng, vừa là nơi sống lý tưởng và di sản mang giá trị gia tăng không ngừng cho các thế hệ sau khi Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc TW và đô thị biển tầm cỡ quốc tế.