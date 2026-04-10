Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao 47ha đất tại “đảo tỷ phú” 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam để làm 14 tòa chung cư cao 30 tầng

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc giao 47,2ha đất tại phường Thủy Nguyên cho Tập đoàn Vingroup - CTCP để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Theo quyết định nêu trên, tập đoàn Vingroup được giao tổng cộng hơn 47,2ha đất, bao gồm 21,5ha (chiếm 45.55%) diện tích đất ở và 25,7ha (chiếm 54.45%) diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đường xá nội khu.

Thời hạn sử dụng đất ở là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc dự án, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài theo quy định. Còn với các công trình hạ tầng kỹ thuật, Vingroup có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch được phê duyệt, sau đó bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của Tập đoàn Vingroup để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao các sở, ban, ngành cùng các bên liên quan triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp, xử lý kịp thời nếu phát hiện các hành vi vi phạm (nếu có).

Về phía nhà đầu tư, Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt đồ án Quy hoạch Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo quyết định, tổng diện tích khu vực lập quy hoạch hơn 51,6 ha, trong đó đất đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 47 ha, còn lại khoảng 4,3 ha dành cho giao thông. Quy mô dân số dự kiến gần 28.000 người.

Khu quy hoạch gồm 8 lô đất (B6-NOXH-01 đến B6-NOXH-08), dự kiến xây dựng 14 tòa chung cư hỗn hợp cao 30 tầng, kèm 1–2 tầng hầm tùy từng vị trí.

Dự án có tổng mức đầu tư 48.700 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị tiền sử dụng đất), được triển khai theo mô hình Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn 50 năm.