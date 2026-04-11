Toàn cảnh khu đất 187 ha toàn dừa nước, cỏ dại đang được Sun Group rót 6 tỷ USD để biến thành siêu đô thị ở TP.HCM
|
Bài và ảnh: Quốc Hoàng 11-04-2026 - 09:05 AM |
Bất động sản
Với tổng vốn 145.600 tỷ đồng, sự xuất hiện của Sun Group tại Khu liên hợp Rạch Chiếc không chỉ xóa bỏ 3 thập kỷ quy hoạch treo mà còn thiết lập một tâm điểm TOD hiện đại, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo bất động sản khu Đông.
Khu liên hợp Rạch Chiếc sở hữu tọa độ "vàng" tại phường Bình Trưng (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM), là tâm điểm của mạng lưới hạ tầng xuyên vùng. Dự án nằm tại điểm giao thoa giữa trục Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hơn thế nữa, dự án còn kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1, đóng vai trò cửa ngõ chiến lược kết nối trung tâm hiện hữu với sân bay quốc tế Long Thành.
Trái ngược với vị trí đắc địa, hiện trạng 187 ha của dự án vẫn là một "vùng trũng đô thị". Trong khi các khu vực lân cận như Thảo Điền hay Thủ Thiêm đã lột xác với những cao ốc chọc trời, quỹ đất Rạch Chiếc phần lớn vẫn là đất nông nghiệp, dừa nước và ao hồ. Hiện có khoảng 400 hộ dân với gần 1.600 nhân khẩu đang sinh sống trong các khu nhà tạm bợ, thiếu hụt hạ tầng cơ bản.
Nút thắt pháp lý kéo dài 32 năm đã chính thức được tháo gỡ. Theo Nghị quyết 519 (tháng 12/2025), HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với quy hoạch khu liên hợp Rạch Chiếc 1/500 được phê duyệt cuối năm 2025, dự án đã đủ điều kiện chuyển từ trạng thái "ý tưởng trên giấy" (từ năm 1994) sang triển khai thực địa toàn diện.
Dù quy hoạch tổng thể đã điều chỉnh từ 466ha xuống còn 187 ha nhưng mật độ đầu tư tại
Rạch Chiếc lại tăng vọt. Dự án không đơn thuần là cụm công trình thể thao mà được định vị là một hệ sinh thái đa năng. Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng theo các khung kỹ thuật khắt khe của FIFA và Olympic, tích hợp chặt chẽ với các khu thương mại, dịch vụ cao cấp.
Điểm sáng hạ tầng duy nhất hiện hữu là trục đường Liên Phường đoạn nối ra Võ Nguyên Giáp và Mai Chí Thọ với mặt cắt ngang rộng tới 80m. Đây là hành lang giao thông huyết mạch, đủ khả năng hấp thụ lưu lượng khách khổng lồ đổ về tổ hợp trong tương lai. Hiện tại, khu vực phía Tây Bắc vẫn ghi nhận sự hiện diện của sân tập Golf và các hệ thống kho bãi tạm thời.
Sự kiện động thổ ngày 15/1/2026 đánh dấu bước ngoặt khi có sự tham gia của Sun Group trong vai trò "sếu đầu đàn". Với tổng mức đầu tư 145.600 tỷ đồng (tương đương hơn 6 tỷ USD), tiềm lực tài chính từ khối tư nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra tốc độ thi công thần tốc, giúp Khu liên hợp Rạch Chiếc xóa bỏ tình trạng quy hoạch treo bám đuổi quỹ đất này suốt 3 thập kỷ qua.
Tháng 3 vừa qua, chiến dịch giải phóng mặt bằng được đẩy lên cao điểm. Chính quyền địa phương đã triển khai các hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện công tác bồi thường. Việc xử lý dứt điểm 186ha đất hỗn hợp được đánh giá là phép thử quan trọng nhất để đảm bảo tiến độ thi công.
"Trái tim" của toàn quần thể là
sân vận động 70.000 chỗ ngồi, diện tích 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Với sức chứa gấp gần 2 lần sân vận động Mỹ Đình, công trình sở hữu thiết kế mái che linh hoạt và hệ thống điều hòa toàn khu khán đài, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế trong mọi điều kiện thời tiết.
Hệ sinh thái phụ trợ bao gồm: Nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, học viện quần vợt và bệnh viện y sinh thể thao. Khi đi vào vận hành, Khu liên hợp Rạch Chiếc có công suất phục vụ cùng lúc 131.000 người. Đây là mô hình tổ hợp thể thao - giải trí vận hành 365 ngày/năm, thay vì chỉ hoạt động trong các kỳ đại hội.
Việc khởi động của dự án được kỳ vọng thiết lập một mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản khu Đông. Các dự án lân cận như Eaton Park hay The Global City hiện ghi nhận mức giá giao dịch trên 100 triệu đồng/m2. Trong ảnh là dự án The Global City.
Lộ trình phát triển dự án dự kiến kéo dài 8 năm (2026 - 2034) và được
Sun Group phấn đấu rút ngắn còn 5 năm. Năm 2026 được xác định là năm bản lề để hoàn tất hạ tầng khung và giải phóng mặt bằng. Việc chuyển đổi từ một vùng đất hoang sơ sang tổ hợp tỷ đô không chỉ là câu chuyện chỉnh trang đô thị mà còn là cú hích kinh tế lớn, hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành điểm đến sự kiện hàng đầu khu vực.
Sự hồi sinh của Khu liên hợp Rạch Chiếc sau 30 năm là minh chứng cho quyết tâm xóa bỏ dự án "treo" của TP.HCM thông qua nguồn lực tư nhân. Khi hoàn thành, đây sẽ là mảnh ghép quan trọng nhất hoàn thiện bức tranh hạ tầng, tạo ra một tâm điểm tăng trưởng mới dựa trên nền tảng thể thao, du lịch và dịch vụ cao cấp.
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-dat-187-ha-toan-dua-nuoc-co-dai-dang-duoc-sun-group-rot-6-ty-usd-de-bien-thanh-sieu-do-thi-o-tphcm-205260410165632421.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM