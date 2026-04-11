“Thỏi nam châm” của bất động sản phía Đông Hà Nội

Quy luật hạ tầng: "La bàn" định hướng dòng tiền

Trong đầu tư bất động sản, dòng tiền chưa bao giờ vận động một cách cảm tính. Quy luật thị trường vốn rõ ràng: Dòng tiền sẽ tìm đến nơi có khả năng sinh lời tốt nhất, hạ tầng đi đến đâu, giá trị bất động sản gia tăng đến đó, mở ra dư địa vận hành và tạo dòng tiền bền vững.

Thay vì dàn trải dòng vốn, nhà đầu tư ngày càng có xu hướng tập trung vào các "cực tăng trưởng" – những khu vực sở hữu quy hoạch đồng bộ và hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng quy mô lớn. Đặc biệt, sự hình thành của các tuyến vành đai và cao tốc liên vùng trong khoảng 5 năm trở lại đây đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng đầu tư vào các đô thị vệ tinh. Trong bối cảnh đó, bất động sản không chỉ gia tăng giá trị theo hạ tầng mà còn nổi bật nhờ khả năng tạo "lợi nhuận kép" – vừa hưởng lợi từ tăng giá tài sản theo thời gian, vừa có thể khai thác vận hành để tạo dòng tiền ổn định thông qua cho thuê hoặc kinh doanh.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, khi khu vực nội đô Hà Nội bước vào giai đoạn bão hòa về quỹ đất và quá tải về hạ tầng, áp lực giãn dân ngày càng lớn. Xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đã trở thành chiến lược rõ rệt của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Hưng Yên: Tâm điểm trong quy hoạch vùng Thủ đô mở rộng

Nằm tại vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hưng Yên sở hữu lợi thế đặc biệt để thu hút dòng vốn. Sức hút này trước hết đến từ mạng lưới giao thông huyết mạch đã hiện diện, kết nối chặt chẽ địa phương với Thủ đô và các tỉnh lân cận như Quốc lộ 38, Quốc lộ 39 (dài 43 km nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 1 tại Hà Nam), cùng tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy xuyên suốt hành lang kinh tế phía Bắc. Điểm nhấn quan trọng nhất trong hạ tầng năm 2026 chính là tiến độ của đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. Tuyến đường này không chỉ giải tỏa áp lực cho các trục giao thông cũ mà còn mở ra không gian phát triển đô thị khổng lồ, rút ngắn khoảng cách từ Hưng Yên đến các trung tâm kinh tế khác, tạo nên một chuỗi đô thị liên hoàn và biến nơi đây thành "thỏi nam châm" đầu tư.

Bên cạnh hạ tầng, Hưng Yên còn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI từ các tập đoàn quốc tế tỷ đô. Tính đến năm 2026, tỉnh chứng kiến sự lột xác thần tốc với hệ thống khu công nghiệp và logistics hiện đại, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở cho chuyên gia và lao động chất lượng cao, từng bước định hình một thị trường bất động sản có khả năng khai thác thực. Không chỉ dừng lại ở tiềm năng tăng giá, nhiều sản phẩm đã bắt đầu thể hiện rõ giá trị vận hành, có thể đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định. Đồng thời, với bề dày văn hóa - lịch sử đặc sắc và hệ sinh thái đa dạng, Hưng Yên đang phát huy tối đa nội lực để chuyển mình sang mô hình phát triển đa mục tiêu, kết hợp giữa kinh tế di sản và đô thị hiện đại.

Tòa Thera Home với 100% căn hộ sở hữu bồn khoáng nóng tự nhiên dành cho các chủ nhân tương lai.

Tầm vóc của dự án đi trước tại Diên Hà

Trong làn sóng dịch chuyển này, những dự án đón đầu nhu cầu của cộng đồng chuyên gia quốc tế và giới thượng lưu đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Điển hình là quần thể nghỉ dưỡng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển. Tọa lạc tại xã Diên Hà với quy mô lên tới 48ha, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn kiến tạo một hệ sinh thái "all-in-one" đồng bộ. Điểm nhấn làm nên linh hồn sầm uất tại đây là Korea Street – khu phố thương mại gồm 232 căn shophouse tái hiện hai thời đại hoàng kim của xứ Kim Chi: một Joseon cổ kính trầm mặc và một K-Town thời thượng, hiện đại, nơi cư dân có thể trải nghiệm trọn vẹn từ Cổng Đại Hàn Môn đến Phố ẩm thực Hongdae náo nhiệt.

Nổi bật với thiết kế bản địa hoá, dự án còn thiết lập chuẩn mực sống wellness bền vững qua phân khu cao tầng Thera Home với 724 căn hộ. Mỗi không gian sống tại đây đều được cá nhân hóa đỉnh cao với hệ thống lọc không khí tạo ion âm, đèn quang chăm sóc sức khỏe, điều hòa giấc ngủ và đặc biệt là bể massage khoáng nóng tại gia và công viên khoáng nóng bốn mùa Oseyo Onsen & Spa.

Nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại xã Diên Hà được khai thác chuyên nghiệp hơn với hệ sinh thái tiện ích đa tầng, đa diện.

Sức hút mạnh mẽ của dự án đến từ nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, được khai thác ở độ sâu hơn 60m với nhiệt độ ổn định từ 37–53°C. Nguồn khoáng giàu Natri Bicarbonat này đã được ghi nhận từ năm 1994 nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi hệ cơ xương khớp, cải thiện tuần hoàn và giảm căng thẳng hiệu quả. Khi được tích hợp vào hệ thống xông hơi Jjimjilbang cùng các khu chăm sóc chuyên sâu như Mud Gong, Mud Bath, Oncheon Onsen, Incheon Onsen, dự án tạo nên một sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang đậm dấu ấn riêng.

Trên nền tảng đó, dự án hình thành "giá trị kép" trên ba phương diện: tài chính – trải nghiệm – sức khỏe. Lợi thế cạnh tranh độc bản giúp tối ưu khai thác thương mại và duy trì dòng doanh thu ổn định; trong khi hành trình chăm sóc đa dạng nâng cao trải nghiệm và khả năng quay lại của khách hàng. Đồng thời, các liệu pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên đáp ứng xu hướng wellness ngày càng tăng, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và biến dự án thành một tài sản tích lũy bền vững theo thời gian.

Hưng Yên của năm 2026 đang vươn mình trở thành "cực tăng trưởng mới" với khả năng thu hút vốn đầu tư khủng, thắp sáng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Với chiến lược phát triển bài bản, hạ tầng xuyên suốt và sự xuất hiện của những quần thể đẳng cấp như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, các đô thị ven đô đang chứng minh vị thế dẫn dắt thị trường, mang lại lợi ích kép cho những nhà đầu tư nhạy bén biết nắm bắt cơ hội ngay từ giai đoạn khởi đầu.