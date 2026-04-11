Trung tâm hành chính Bình Dương sẽ thành trung tâm đa chức năng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hơn 100ha

Phối cảnh mô hình trung tâm phức hợp tại Bình Dương

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, đại diện Tập đoàn Becamex đã có những thông tin xoay quanh tiến độ triển khai Khu Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP HCM - dự án quy mô lớn nằm trên địa bàn Bình Dương trước đây, với điểm nhấn là việc chuyển đổi công năng Khu Trung tâm Hành chính Tập trung tỉnh Bình Dương cũ.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển công nghệ Becamex, đây là cuộc “thay áo” mang tính lịch sử, biến quỹ đất hành chính thành lõi phát triển công nghệ cao. Theo đó, khu đất này dự kiến được chuyển đổi thành Trung tâm đa chức năng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo với quy mô khoảng 103ha. Thay đổi này đồng nghĩa việc một quỹ đất hành chính sẽ được tái định hướng sang phục vụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và dịch vụ công nghệ.

Dự án là một phần trong tổng thể đô thị khoa học công nghệ quy mô khoảng 220ha. Quy hoạch bao gồm nhiều chức năng như công nghệ số, triển lãm, thương mại - dịch vụ, logistics và khu công nghiệp công nghệ cao.

Becamex cho biết, ngoài dự án trên doanh nghiệp đang thúc đẩy một số dự án thành phần, trong đó có khu công nghệ số tập trung, khu logistics 70ha và khu công nghiệp công nghệ cao khoảng 600ha. Một số mốc tiến độ được đặt ra trong năm 2026, song hiện vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến triển khai các dự án nhà ở xã hội với hơn 6.200 căn. Tuy nhiên, các dự án này đều cần hoàn thiện pháp lý trước khi có thể triển khai xây dựng.

Đối với khu văn hóa – thương mại – dịch vụ gắn với nhà ga trung tâm A1, dự án đã được phê duyệt và khởi công từ năm 2024, hiện vẫn đang triển khai theo hồ sơ được duyệt.

Hiện đề xuất này mới dừng ở mức nghiên cứu. Theo đại diện Becamex, việc triển khai phụ thuộc vào chủ trương đầu tư và lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp cho toàn tuyến.

Trong khi đó, định hướng phát triển theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) đòi hỏi sự đồng bộ giữa hạ tầng và các dự án xung quanh. Nếu thiếu trục giao thông công cộng, hiệu quả khai thác của khu đô thị có thể bị hạn chế.

Khu công nghiệp công nghệ cao Riverside quy mô 600ha được định hướng chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang công nghiệp thông minh là yếu tố được giới đầu tư xem là “nam châm” hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Việc chuyển đổi một khu đất hành chính quy mô lớn sang phát triển đô thị công nghệ có thể tạo ra những thay đổi nhất định đối với thị trường bất động sản khu vực phía Bắc TPHCM, đặc biệt ở phân khúc công nghiệp và nhà ở phục vụ lao động.

Tuy vậy, theo giới quan sát, tác động này sẽ không diễn ra ngay trong ngắn hạn. Thị trường vẫn phụ thuộc vào tiến độ thực tế của các dự án, khả năng thu hút đầu tư vào khu công nghệ cũng như mức độ hoàn thiện của hạ tầng kết nối.



