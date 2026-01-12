Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

12-01-2026 - 19:48 PM | Bất động sản

Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc gần 187ha, tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng dự kiến khởi công 15-1.

UBND phường Bình Trưng vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. 

Theo đó, dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một trong những dự án hạ tầng quan trọng và được mong chờ nhất tại TPHCM sau hơn 3 thập kỷ "ngủ quên".

Dự án thuộc Phường Bình Trưng - TPHCM. Nằm ngay nút giao quan trọng kết nối với cao tốc Long Thành - Dầu Giây có quy mô khoảng 186,78 ha (sau nhiều lần điều chỉnh từ diện tích ban đầu 466ha). 

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỉ đồng. Các hạng mục trọng điểm gồm: Sân vận động hiện đại lớn nhất Việt Nam với sức chứa từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi; Nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, học viện bóng đá. Bệnh viện thể thao, trung tâm triển lãm, và khu công viên công cộng.

- Ảnh 1.

Phát thảo một phần khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), cụ thể là hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đơn vị đề xuất triển khai dự án Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Theo đó, cơ chế thanh toán là nhà đầu tư tự huy động 100% vốn xây dựng. TPHCM sẽ hoàn vốn bằng quỹ đất khoảng 360 ha tại 4 khu vực khác nhau, thay vì chi trả bằng ngân sách....

- Ảnh 2.

Phát thảo một phần khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc

Dự án có lịch sử "treo" kỷ lục tại TPHCM. Theo đó, từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2017 - 2018: Thành phố từng kỳ vọng tái khởi động để phục vụ SEA Games 31 (năm 2021). Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế pháp lý, đặc biệt là sau khi hình thức hợp đồng BT cũ bị dừng, dự án tiếp tục "bất động".

Từ đó, khu đất vàng trở thành bãi cỏ hoang, ao hồ tự phát, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch.

- Ảnh 3.

Tổng thể phát thảo khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc

Theo thông tin mới nhất từ UBND TPHCM, dự án dự kiến sẽ được động thổ vào ngày 15-1. Đây là một trong 4 siêu dự án trọng điểm được khởi công để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

- Ảnh 4.

Tổng thể phát thảo khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc

Thời gian thực hiện toàn bộ dự án dự kiến kéo dài khoảng 7 - 8 năm. Khi hoàn thành, Rạch Chiếc không chỉ là trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic mà còn là đòn bẩy kinh tế cho khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Đặc biệt, bên cạnhh khu liên hợp thể thao là Khu đô thị Saigon Sports City đã và đang phát triển. Dự án kỳ vọng là địa điểm thu hút, tổ chức SEA Games, Asiad, Olympic khu vực, đào tạo VĐV đỉnh cao, hình thành trung tâm thể thao mới phía Đông TPHCM.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

