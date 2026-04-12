Việt Nam sắp sở hữu cây cầu có tĩnh không cao nhất cả nước, tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng giúp kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

Cầu Phú Mỹ 2 là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý đang được TPHCM triển khai nhằm tăng kết nối với tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Công trình đã được động thổ vào ngày 15/1, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay trong thời gian xây dựng. Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise.

Sau khi được động thổ, dự án cầu Phú Mỹ 2 tiếp tục ghi nhận bước tiến mới khi phương án kiến trúc chính thức được lựa chọn, mở đường cho các giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Cầu Phú Mỹ 2.

Theo đó, giải nhất thuộc về phương án mã số PM02 của liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế BR. Giải nhì được trao cho phương án PM01 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), trong khi giải ba thuộc về phương án PM03 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam.

TPHCM chỉ đạo Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ tiến hành công bố, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn Liên danh Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế BR (BR) hoàn chỉnh phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển để làm cơ sở tiến hành các bước thiết kế tiếp theo của dự án.

Trước đó, TPHCM đã tổ chức thi tuyển nhằm lựa chọn phương án tối ưu, vừa đảm bảo tính khả thi, vừa tạo dấu ấn kiến trúc hiện đại cho một trục giao thông quan trọng nối khu Nam TPHCM với khu vực phía Nam tỉnh Đồng Nai.

Theo thiết kế, cầu Phú Mỹ 2 có điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM), điểm cuối kết nối với đường Liên Cảng (Đồng Nai). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km, trong đó đoạn qua địa bàn TPHCM dài khoảng 4,6km, phần còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai. Công trình nằm cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2km.

Về quy mô, cầu được thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Công trình sử dụng kết cấu cầu dây văng, có tĩnh không thông thuyền 55m, thuộc nhóm những cây cầu có tĩnh không cao nhất cả nước hiện nay.

Cầu Phú Mỹ 2 dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Không chỉ giải bài toán giao thông, công trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối liên vùng.

Đặc biệt, khi kết hợp với trục Bắc - Nam Nguyễn Hữu Thọ của TPHCM và tuyến đường 25C phía Đồng Nai, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành hành lang giao thông chiến lược kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.