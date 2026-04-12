Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công

Trước đó, chủ trương đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, trước biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, liên danh đã đề xuất gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 10/4/2026 nhằm cập nhật tổng mức đầu tư và đảm bảo tính khả thi của dự án.

Hiện các đơn vị liên quan đã hoàn tất khảo sát hiện trường, xây dựng phương án kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ, sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền xem xét. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công xây dựng.

Mở trục giao thông chiến lược liên vùng

Theo quy hoạch, dự án có tổng chiều dài hơn 11,7km, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.000 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 2,4km, kết nối với hệ thống đường dẫn hai đầu.

Điểm đầu dự án nằm tại nút giao Gò Công (TPHCM), thuộc tuyến Vành đai 3, và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Khi hoàn thành, tuyến cầu sẽ liên thông với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 2, Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội và Hương lộ 2.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khi dự án đi vào khai thác, phương tiện có thể lưu thông thuận lợi qua các tuyến vành đai, kết nối trực tiếp đến các trục huyết mạch, qua đó giảm tải áp lực cho cầu Đồng Nai hiện hữu.

Cầu Long Hưng (Cầu Đồng Nai 2) tạo nên tuyến hành lang giao thông liên hoàn giữa TPHCM với Đồng Nai

Đáng chú ý, tuyến kết nối này còn hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yếu tố được xem là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển giữa hai đầu mối hàng không lớn nhất phía Nam ngày càng tăng.

Dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM về khu vực Long Hưng - Biên Hòa xuống còn khoảng 20 phút sẽ mở ra dư địa phát triển mới.

Hàng loạt khu đô thị lớn ven sông Đồng Nai như Aqua City, Izumi City, Long Hưng, Amata hay khu đô thị golf Long Thành được dự báo sẽ hưởng lợi trực tiếp từ công trình này. Hạ tầng hoàn thiện sẽ nâng cao giá trị bất động sản, thúc đẩy hình thành trục đô thị ven sông hiện đại, liên kết chặt chẽ giữa TPHCM và Đồng Nai.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đóng vai trò là “đòn bẩy” thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và hình thành không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng.



