Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công

Hân Dao | 12-04-2026 - 08:53 AM | Bất động sản

Một dự án cầu quy mô lớn đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công trong quý II/2026, được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược giữa TPHCM và Đồng Nai, đồng thời góp phần giải bài toán giao thông đến sân bay Long Thành.

Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công - Ảnh 1.

Trong bối cảnh liên kết vùng đang được đẩy mạnh, cây cầu này được xem là một trong những “mảnh ghép” quan trọng để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở ra trục tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.

Tăng tốc kết nối về sân bay Long Thành

Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đang được thúc đẩy triển khai sau khi được động thổ từ đầu năm 2026. Công trình thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với liên danh nhà đầu tư do Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP (CC1) đứng đầu.

Theo kế hoạch, cầu Long Hưng sẽ chính thức khởi công trong quý II/2026, cùng với hai dự án quan trọng khác là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2. Đây là kết quả thống nhất giữa lãnh đạo TPHCM và tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp về liên kết giao thông vùng vào cuối tháng 3/2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã nêu rõ, các dự án cầu kết nối, trong đó có cầu Long Hưng, giữ vai trò then chốt trong việc liên thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM.

Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)

Trước đó, chủ trương đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, trước biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, liên danh đã đề xuất gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 10/4/2026 nhằm cập nhật tổng mức đầu tư và đảm bảo tính khả thi của dự án.

Hiện các đơn vị liên quan đã hoàn tất khảo sát hiện trường, xây dựng phương án kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ, sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền xem xét. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công xây dựng.

Mở trục giao thông chiến lược liên vùng

Theo quy hoạch, dự án có tổng chiều dài hơn 11,7km, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.000 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 2,4km, kết nối với hệ thống đường dẫn hai đầu.

Điểm đầu dự án nằm tại nút giao Gò Công (TPHCM), thuộc tuyến Vành đai 3, và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Khi hoàn thành, tuyến cầu sẽ liên thông với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 2, Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội và Hương lộ 2.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khi dự án đi vào khai thác, phương tiện có thể lưu thông thuận lợi qua các tuyến vành đai, kết nối trực tiếp đến các trục huyết mạch, qua đó giảm tải áp lực cho cầu Đồng Nai hiện hữu.

Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công - Ảnh 3.

Cầu Long Hưng (Cầu Đồng Nai 2) tạo nên tuyến hành lang giao thông liên hoàn giữa TPHCM với Đồng Nai

Đáng chú ý, tuyến kết nối này còn hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yếu tố được xem là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển giữa hai đầu mối hàng không lớn nhất phía Nam ngày càng tăng.

Dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM về khu vực Long Hưng - Biên Hòa xuống còn khoảng 20 phút sẽ mở ra dư địa phát triển mới.

Hàng loạt khu đô thị lớn ven sông Đồng Nai như Aqua City, Izumi City, Long Hưng, Amata hay khu đô thị golf Long Thành được dự báo sẽ hưởng lợi trực tiếp từ công trình này. Hạ tầng hoàn thiện sẽ nâng cao giá trị bất động sản, thúc đẩy hình thành trục đô thị ven sông hiện đại, liên kết chặt chẽ giữa TPHCM và Đồng Nai.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đóng vai trò là “đòn bẩy” thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và hình thành không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng.


Hân Dao

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
cầu long hưng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm

Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm Nổi bật

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam Nổi bật

Đại công trường xây sân vận động lớn thứ hai Việt Nam: Lột xác sau 2 tháng, khán đài 60.000 chỗ dần lộ diện

Đại công trường xây sân vận động lớn thứ hai Việt Nam: Lột xác sau 2 tháng, khán đài 60.000 chỗ dần lộ diện

08:50 , 12/04/2026
Hải Phòng kiểm tra hiện trạng dự án đô thị bịt lối đi của người dân Thủy Nguyên

Hải Phòng kiểm tra hiện trạng dự án đô thị bịt lối đi của người dân Thủy Nguyên

08:39 , 12/04/2026
Việt Nam sắp sở hữu cây cầu có tĩnh không cao nhất cả nước, tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng giúp kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

Việt Nam sắp sở hữu cây cầu có tĩnh không cao nhất cả nước, tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng giúp kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

08:09 , 12/04/2026
Hôm nay (12/4), Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Hôm nay (12/4), Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

08:07 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên