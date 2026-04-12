Một cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng nối hai “đầu tàu” kinh tế phía Nam chuẩn bị khởi công
Một dự án cầu quy mô lớn đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công trong quý II/2026, được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược giữa TPHCM và Đồng Nai, đồng thời góp phần giải bài toán giao thông đến sân bay Long Thành.
Tăng tốc kết nối về sân bay Long Thành
Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đang được thúc đẩy triển khai sau khi được động thổ từ đầu năm 2026. Công trình thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với liên danh nhà đầu tư do Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP (CC1) đứng đầu.
Theo kế hoạch, cầu Long Hưng sẽ chính thức khởi công trong quý II/2026, cùng với hai dự án quan trọng khác là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2. Đây là kết quả thống nhất giữa lãnh đạo TPHCM và tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp về liên kết giao thông vùng vào cuối tháng 3/2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã nêu rõ, các dự án cầu kết nối, trong đó có cầu Long Hưng, giữ vai trò then chốt trong việc liên thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM.
Trước đó, chủ trương đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, trước biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, liên danh đã đề xuất gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 10/4/2026 nhằm cập nhật tổng mức đầu tư và đảm bảo tính khả thi của dự án.
Hiện các đơn vị liên quan đã hoàn tất khảo sát hiện trường, xây dựng phương án kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ, sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền xem xét. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công xây dựng.
Mở trục giao thông chiến lược liên vùng
Theo quy hoạch, dự án có tổng chiều dài hơn 11,7km, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.000 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 2,4km, kết nối với hệ thống đường dẫn hai đầu.
Điểm đầu dự án nằm tại nút giao Gò Công (TPHCM), thuộc tuyến Vành đai 3, và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Khi hoàn thành, tuyến cầu sẽ liên thông với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 2, Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội và Hương lộ 2.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khi dự án đi vào khai thác, phương tiện có thể lưu thông thuận lợi qua các tuyến vành đai, kết nối trực tiếp đến các trục huyết mạch, qua đó giảm tải áp lực cho cầu Đồng Nai hiện hữu.
Đáng chú ý, tuyến kết nối này còn hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yếu tố được xem là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển giữa hai đầu mối hàng không lớn nhất phía Nam ngày càng tăng.
Dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM về khu vực Long Hưng - Biên Hòa xuống còn khoảng 20 phút sẽ mở ra dư địa phát triển mới.
Hàng loạt khu đô thị lớn ven sông Đồng Nai như Aqua City, Izumi City, Long Hưng, Amata hay khu đô thị golf Long Thành được dự báo sẽ hưởng lợi trực tiếp từ công trình này. Hạ tầng hoàn thiện sẽ nâng cao giá trị bất động sản, thúc đẩy hình thành trục đô thị ven sông hiện đại, liên kết chặt chẽ giữa TPHCM và Đồng Nai.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đóng vai trò là “đòn bẩy” thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và hình thành không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng.
